Eusebio Sacristán: “Els canvis que hem fet no ens han portat on volíem”

Eusebio ha detectat que, quan s’estava arribant al descans, l’Osca començava a guanyar metres. Per això el tècnic del Girona ha ordenat que l’equip es vestís amb un 5-3-2 en comptes del 4-4-2 amb què s’han avançat al marcador i han dominat els primers 45 minuts. “Teníem el control del partit i estàvem a gust però he tingut la sensació que el rival ens començava a dominar i ens portava al seu terreny. He entès que el millor era col·locar un central més i canviar el dibuix però no hem aconseguit mantenir el resultat ni hem pogut tenir la pilota amb la mateixa claredat”. Leo Franco i la rauxa dels locals ha fet que els blanc-i-vermells perdessin dos punts que tenien a la butxaca. “Ens han dominat però hem buscat la victòria en tot moment. No puc negar que la segona part ha sigut seva i és una llàstima però estic content per l’esforç dels jugadors, que s’ho han deixat tot”.

El Girona ha arribat al partit amb 48 hores menys de descans que el seu rival. “Vull pensar que ha estat més per motius tàctics que no pas per condicionants físics. A la segona meitat pensàvem aprofitar els contraatacs que poguéssim generar però hem perdut el domini”. El mig del camp blanc-i-vermell ha sofert molts canvis al llarg dels 90 minuts. “Hem sortit amb Douglas, Pere, Aleix i Borja, que mutaven les seves posicions. Volíem ser consistents però sense la pilota és difícil i els canvis que hem fet no ens han portat on volíem”. L’escollit per quedar-se al vestidor ha estat Borja. “És una decisió tècnica, té un problema al turmell que encara l’afecta i l’impedeix estar al nivell del principi de curs. Hem valorat que canviar-lo seria un bon recurs”. Preguntat pels dos gols, que han arribat de penals xiulats pel VAR, ha dit: “És curiós que hagin arribat de la mateixa manera. Pels àrbitres, veure segons quines jugades és complicat i ens hem d’acostumar al fet que el VAR sigui protagonista” ha finalitzat.