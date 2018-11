Eusebio Sacristán: “És molt bo per a la gent d’aquí que dos equips catalans s’enfrontin a Primera”

Un rialler Eusebio s’ha presentat a la sala de premsa de Montilivi amb un to distès, conscient que el derbi contra l’Espanyol enganxa el seu Girona en el millor moment des que va agafar les regnes de la banqueta. “Hem entrenat amb intensitat i concentració. Som en un moment en què les sensacions són positives i es pot veure un Girona equilibrat, sòlid i amb confiança. Volem continuar amb la mateixa línia, competint com ho estem fent fins ara”, valora el tècnic blanc-i-vermell, que repeteix l'última llista de convocats, en què destaca la presència de Stuani però no la de Portu o Douglas. “Stuani està bé, ha treballat amb l’equip durant tota la setmana i la resposta és positiva. Ens podrà ajudar en tot el que necessitem perquè està en condicions d’aguantar els 90 minuts. Portu ho va provar, però les molèsties continuen i preferim que es recuperi per arribar contra l’Atlètic. Crec que tenia massa ganes d’arribar a aquest partit, però ell mateix s’ha adonat que les sensacions no eren clares i hi havia risc. Entre tots hem decidit que el millor és esperar una mica, com amb Douglas, que necessita més temps”.

Eusebio ha elogiat la feina feta per Rubi, que ha transformat un Espanyol molt diferent del que va perdre el curs passat en el primer derbi entre tots dos a l’elit (0-1). “Li ha donat el seu segell a l’Espanyol, un equip alegre, decidit i atrevit, de clara mentalitat ofensiva. La proposta és atractiva i gaudeixen de la virtut de traduir-ho en resultats. A més, els jugadors i l’afició ho estan interioritzant de la millor manera, i el partit serà difícil”, afegia, recordant que el Girona ha sumat vuit dels últims 12 punts en joc, que no és poca cosa perquè es tracta de la millor ratxa de la temporada. “Hem demostrat que els nostres arguments són vàlids i volem generar ocasions i desequilibrar el partit gràcies a l’equilibri entre l’atac i la defensa. Podem fer-los mal, sigui robant la pilota i sortint al contraatac o en atac estàtic. I, defensivament, necessitem mantenir la concentració, pressionant a camp contrari i ser forts i solidaris entre nosaltres”, confessa Eusebio, que s’aferra als actius dels seus homes. “Confiem en les nostres virtuts, que són moltes i molt bones. Respectem l’Espanyol, com respectem tots els rivals”.

Una Lliga igualada

Preguntat per la dependència de Stuani en l’apartat golejador, el tècnic del Girona ha confessat que no li dona importància “mentre l’equip segueixi guanyant”. “El més important és fer gols que es converteixin en victòries, més enllà de qui els marca. Normalment és Stuani, però no sempre; tant de bo s’hi afegeixin molts més”. Rubi també té el seu particular 'killer': Borja Iglesias. “Tots dos tenim jugadors de nivell en les posicions ofensives, amb un nom específic en què agafar-nos per definir. Borja s’ha integrat molt ràpidament i li estan treien molt profit, mentre que Stuani ja està més consolidat i continua repartint alegries”.

Eusebio ha posat l’èmfasi en el fet que aquesta és una Lliga molt equilibrada. “Cada partit és molt important, s’està veient la igualtat que hi ha a la Lliga. Ens centrem en el més imminent, però els volem guanyar tots”. El d’aquest diumenge serà el primer derbi entre l’Espanyol i el Girona amb el castellà a la banqueta blanc-i-vermella. “És molt bo per a la gent d’aquí que es puguin enfrontar dos equips catalans a Primera Divisió. Per al Girona, cada partit és una festa i per això tenim tanta il·lusió per poder donar una alegria a la nostra afició i sortir amb els tres punts de Cornellà”, finalitza.