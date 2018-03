El Fraikin Granollers guanya a Polònia i queda primer al seu grup de la Copa EHF

El Fraikin Granollers s'ha imposat a la pista dels polonesos del KS Azoty-Pulawy per 30-37, quedant primer al seu grup de la Copa EHF. Per primer cop després de quatre segones posicions, els vallesans han guanyat el seu grup evitant els rivals alemanys als quarts de final. Els possibles rivals són el RK Nexe croat i el Saint-Raphael francès.

L'equip granollerí no podia fallar per evitar ser superat pels francesos del Chambery, i ha dut el pes del partit en tot moment, sense deixar-se sorprendre per un equip que havia guanyat cinc dels darrers sis partits oficials. Al descans, el Fraikin ja guanyava per 13-17, però el partit s'ha animat a la segona part, quan l'equip d'Antonio Romo ha vist com els polonesos arribaven a posar-se a un sol gol. Les aturades del brasiler Almeida i quatre gols cosecutius de Marc Cañellas però, han sentenciat el partit fins el 30-37 final.