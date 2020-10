Francisco: “Era fonamental tornar a la línia d’esforç i compromís”

Pocs haurien encertat, després de les dues derrotes seguides en el tret de sortida del Girona a la Lliga, que la capacitat de reacció seria immediata: l’equip gironí ha sumat nou dels darrers dotze punts en joc i les aspiracions a recuperar part del seu crèdit poden donar un cop de puny sobre la taula en la visita del Cartagena a Montilivi (19 hores, #Vamos). “Era fonamental tornar a la línia d’esforç i compromís. Tenim una mica més de tranquil·litat, però sabem que res és fàcil i haurem de continuar amb la mateixa implicació”, assegura Francisco, que va recuperar el 3-5-2 en l’últim duel tot i que no assegura mantenir-lo. “Podem repetir-ho i és una opció més, el que vull és ser més atrevits a camp contrari. El sistema ha de ser indiferent i no ha d’afectar a la nostra identitat. No tinc res a retreure als futbolistes perquè s’ho estan deixant tot”.

Les tres victòries han estat un exercici pràctic, guanyant per la mínima i deixant la porteria a zero. Especialment valuosa va ser la capacitat de recuperació anímica ensenyada a Castelló, en què el Girona es va refer de la lamentable actuació a Lugo (3-0). Curiosament, en els partits on els blanc-i-vermells no han col·leccionat errades individuals, el triomf s’ha decantat cap al seu costat. “Ho estem gestionant bé, però això és cosa de tots. L’equip creix a mesura que juga i amb el temps millorarem. Fer-ho mitjançant victòries ens permet creure, però cal recordar com han arribat aquests triomfs: patint. El temps serà qui digui com anirà”, afegeix.

Samu Saiz i Aday Benítez, els dubtes

Cristhian Stuani pot ser la principal novetat d’una alineació que mantindrà les rotacions. Que n’hi hagi més o menys, dependrà del dibuix que utilitzi. Aquesta és la segona setmana consecutiva amb doble compromís, però encara n’hi haurà una tercera, perquè la Lliga ha situat un dels dos duels que té ajornats, el del Saragossa, per a la setmana vinent. “El calendari és un inconvenient, malgrat que no hem de posar excuses. Estem regulant les càrregues d’entrenaments com podem i qui jugui donarà el cent per cent”, opina Francisco, que recupera Luna, té els dubtes de Samu Saiz i Aday Benítez, i les baixes de Juanpe, Couto i Muric.

El Cartagena, amb tres punts més que el Girona (i dos partits més jugats), també farà canvis. Un d’ells serà la no presència d’Àlex Gallar, cedit aquest estiu i a qui se li va incloure la famosa clàusula que l’impedeix jugar contra l’equip que té els seus drets. La principal figura és Rubén Castro. “A Montilivi volem fer-nos forts, però hi haurà fases en què els contraris seran superiors. Ells disposen de futbolistes amb recorregut a la categoria, i saben fer mal en les transicions. Haurem de ser intel·ligents i dur el partit a l’escenari que més ens interessa”, diu Francisco, que espera millorar el balanç golejador perquè fins ara només han marcat tres gols: “Volem generar molt més joc ofensiu, però el més important és tenir una bona base. Estic content perquè hem tingut ocasions i quan els davanters estiguin en plena forma, el gol arribarà”.