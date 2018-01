Gerard Piqué: "Vaig arribar al Barça com a quart central, però sabia que tenia el potencial per triomfar"

El jugador del Barça Gerard Piqué, que dilluns passat va signar la seva renovació fins al 2022, ha parlat aquest dimarts en una entrevista a Barça TV sobre el seu futur com a jugador blaugrana i ha fet un repàs a la seva trajectòria futbolística.

El central barcelonista ha declarat la seva intenció de "complir el contracte de quatre anys i mig amb el club" i espera "seguir sumant més títols". Coneixedor de la seva edat (a punt de fer 31 anys) ha confessat també que "algun dia tocarà deixar-ho" però de moment només té la intenció de "passar-s'ho bé". "Desitjo que em segueixin respectant les lesions i tenir la mateixa motivació que fins ara", ha afegit.

Gerard Piqué, que va tornar al Barça amb 21 anys després de tres temporades al Manchester United i una al Saragossa, agraeix l'oportunitat que li va donar Pep Guardiola en la seva primera temporada. "Vaig arribar com a quart central, però sabia que tenia el potencial per triomfar", explica el futbolista. L'estiu del 2008 el Barça va pagar 15 milions d'euros per al també central Martín Cáceres, 10 milions més del que va costar Piqué aquell mateix estiu; però segons el català, ell "havia mamat la casa des de ben petit".

Un dels moments que recorda amb més orgull és la consecució del triplet de la temporada 2014-15, amb Luis Enrique a la banqueta, ja que "després d'un any molt complicat amb el Tata Martino" on el central confessa que fins i tot es va arribar a plantejar el seu futur al Camp Nou, "tot va tornar on estava".

"Intento sempre expressar el que sento, sense pensar en el que diran. Algunes vegades m'ha perjudicat i d'altres m'ha beneficiat, però no podem renunciar al que som", ha dit Piqué en referència a les seves declaracions de vegades més enllà del futbol.

Pare de dos nens, el futbolista també ha parlat del bon moment que viu amb la seva família, cosa que fa que últimament no pugui mirar tant el futbol: "A vegades jugo contra algun rival que no conec".