El Girona, a reaccionar davant el Numància

El Girona rep el Numància aquest dimecres a Montilivi (19:30, Movistar+LaLiga 2) en el partit corresponent a la jornada 35 de la Lliga Smartbank. Després d’un mal inici en la tornada a la competició, amb dos empats i una derrota, els blanc-i-vermells han de reaccionar si no volen deixar escapar les posicions de playoff.

La derrota a Elx (1-0) el passat divendres ha fet saltar totes les alarmes. Al Martínez Valero es va veure una millora general de l’equip respecte els dos partits anteriors, però un gol anul·lat a Aday i un xut al pal de Gumbau els van privar d’un millor resultat. Quan el playoff semblava força assegurat, la ratxa de quatre empats i una derrota ha compromès les aspiracions dels gironins, que buscaran una victòria balsàmica a casa.

El Numància es troba en una situació gairebé crítica després de cinc derrotes consecutives – la pitjor dinàmica de la lliga – que l’han portat a ocupar posicions de descens. Els numantins no guanyen des de gener i amb la derrota de diumenge a Fuenlabrada (2-0) són ja deu jornades sense conèixer la victòria. I a aquestes alçades de competició, els equips que es juguen la permanència són perillosos.

Pep Lluís Martí va situar en l’últim partit a Rivera com a gran novetat en l’onze titular, mentre que Ignasi Miquel sembla haver-li guanyat la partida a Alcalá. L’exigència d’aquest tram final de competició fa impossible saber quina serà l’aposta del tècnic mallorquí, però tractant-se d’un partit clau el més probable és que no es guardi res. Riesgo ocuparia la porteria, mentre que la defensa estaria formada per Maffeo, Juanpe, Miquel i Mojica. El mig del camp segueix sent tota una incògnita, amb Diamanka, Gumbau i Granell com a principals candidats a ocupar el doble pivot. A la línia de mitjapuntes, Aday, Borja i Samu Saiz van ser els escollits en la darrera ocasió. La punta d’atac està reservada a Stuani, que suma ja quatre jornades sense marcar.

Luis Carrión ha confiat en els mateixos onze jugadors en gairebé les tres jornades que portem des del reinici de la competició, però no ha trobat el resultat esperat. Curro és amb 11 gols en 26 partits la principal amenaça del conjunt sorià. El tècnic barceloní va renovar el maig per una temporada més el seu contracte, però no té la continuïtat assegurada a Los Pajaritos. Una nova desfeta a Montilivi podria costar-li molt cara.

El Girona tanca la zona de playoff, sisè a la classificació amb 49 punts i només un punt per sobre del Rayo Vallecano, mentre que el Numància és a la zona de descens, dinovè amb 38 punts, els mateixos que un Deportivo que marca la salvació.