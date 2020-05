El Girona ja treballa. L'equip de Pep Lluís Martí ha fet el primer entrenament, en sessions individuals. Un cop confirmat que no hi ha cap cas de covid-19 ni a la plantilla, ni al cos tècnic, ni entre els treballadors de l'entitat que formen part del dia a dia del primer equip, els jugadors del Girona han tornat avui al centre d'entrenament de La Vinya, que dijous va ser degudament desinfectat, d'acord amb el protocol de la Lliga. Els tests del covid-19, però, van servir per descobrir que fins a 20 membres de la plantilla ja han passat el coronavirus.

"En els seus ulls es veia la il·lusió de tornar a trepitjar la gespa, de tornar a calçar-se les botes, de tornar a tenir contacte amb la pilota, de tornar a passar-se-la. Tot això es farà difícil, però amb la il·lusió i les ganes que tenen de tornar a jugar i d'aconseguir l'objectiu de l'ascens ho tirarem endavant", ha explicat Pep Lluís Martí al final de l'entrenament. Les sessions s'han fet en grups de cinc o sis futbolistes per poder mantenir les distàncies de seguretat.

651x366 El Girona ja torna a la feina amb el repte de tornar a Primera / GIRONA FC El Girona ja torna a la feina amb el repte de tornar a Primera / GIRONA FC

"Ha sigut una primera presa de contacte, complint sempre el que ens diuen i les restriccions. No hem pogut fer treball tàctic, però hem fet una bona feina", ha celebrat Martí, que ha dirigit les sessions des de la banda, amb guants i mascareta. "Anirem treballant a poc a poc, adaptant-nos a la situació i improvisant. És el moment de ser imaginatius", ha afegit el tècnic del Girona, que aquest diumenge tornarà a entrenar-se, amb l'objectiu d'anar afinant la posada a punt amb el somni de l'ascens a l'horitzó.

Per a Martí, "ara el més important és que els jugadors tornin a agafar sensacions", ja que, encara que hagin fet "una feina brutal a casa seva", necessiten "tornar a adaptar el cos als moviments, a la gespa i a les botes i recordar conceptes tàctics".