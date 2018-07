El Girona presenta la nova seu d’entrenaments al PGA

“Desitjàvem que els nostres futbolistes comptessin amb unes instal·lacions de primer nivell i avui ja és una realitat, tant el cos tècnic com ells estan satisfets. Hem fet un pas important, continuem creixent i no deixem de treballar perquè el Girona sigui cada dia millor. Al PGA es reuneixen les condicions que buscàvem per poder preparar-nos i afrontar el repte que ens espera aquesta temporada”. Amb aquestes paraules, Delfí Geli, el president del Girona, ha inaugurat ‘La Vinya’, la nova seu d’entrenaments de la primera plantilla blanc-i-vermella, ubicada al terme municipal de Vilobí d’Onyar. L’acord, que s’estén fins al 2021, permet als homes d’Eusebio gaudir de dos camps i mig de futbol. El primer, de 110x72m, de gespa híbrida; el segon, de 160x72m, de gespa natural. “Tenim el que necessitem per poder competir a la màxima categoria, aquesta serà casa nostra. Mirem al futur i sabem que ho necessitarem a llarg termini però continuem amb la idea de comptar amb una Ciutat Esportiva definitiva. Ara hem solucionat un problema, especialment per al primer equip, tot i que tenim un futbol base que també necessita els millors recursos per entrenar”. Geli no es planteja que la futura Ciutat Esportiva també estigui ubicada al PGA. “És massa aviat per parlar d’això però mai se sap com poden evolucionar les coses. De moment, aquí estem contents i podem treballar bé”.

540x306 El Girona, en la primera setmana de feina / GIRONA FC El Girona, en la primera setmana de feina / GIRONA FC

A l’acte també han assistit Ignasi Mas-Bagà, director general, Eusebio Sacristán, Alcalá, Aday, Bernardo i Àlex Granell, de la primera plantilla, David Plana, director general del PGA i Cristina Mundet, l’alcaldessa de Vilobí. “Quan ens van venir a buscar, teníem un projecte en ment i el vam adequar a les necessitats del Girona. Són camps de primeríssim nivell que serviran d’actiu per al Resort quan el club ja no hi sigui. Ho hem tirat endavant en un temps rècord, és un espai molt ben aprofitat. Des d’un punt de vista empresarial, això és per a tota la comarca. Ens permet tenir unes activitats insòlites fins a l’ascens: ens visiten nous equips, hi ha més llocs de treball... Ens ho agafem com un altre tipus d’economia” ha descrit el David Plana, instants després del discurs de l’alcaldessa Cristina Mundet. “Vilobí és un lloc de futbol i sempre hem estat lligats al Girona, ens considerem un municipi de Primera. Ens enorgulleix molt que ens hagin escollit i aprofito per convidar al primer equip a disputar un amistós al nostre camp i fer les delícies dels més petits”.

El 96% dels abonats ja han renovat

La superfície, que arriba als 20.000 m², està dividida en tres àrees: vestidors, oficines i despatxos per un costat, el sector dels fisioterapeutes i els metges i un gimnàs. Preguntat pel perquè del nom del complex, 'La Vinya', ha respost: “És un reflex del pedigrí dels gironins, de com som nosaltres, d’aquest sentiment de pertinença. Com a bona zona de vinyes, és el més indicat i esperem que ens aporti aquest punt de sort” ha dit Geli. Una de les majors comoditats dels futbolistes és tenir-ho tot a l’abast, en un cercle molt reduït. Gairebé a tocar dels camps d’entrenament, la plantilla realitza diàriament els seus àpats, dissenyats pel nutricionista Sergi Mateo. “Passar temps junts és un avantatge, ho intentem aprofitar per tenir una dinàmica fàcil, factible i plena de comoditats”.

540x306 El nou gimnàs del Girona / GIRONA FC El nou gimnàs del Girona / GIRONA FC

Aquesta és la primera setmana de treball del Girona 18-19, que jugarà per segona vegada consecutiva a Primera Divisió, després de ser una de les sorpreses més positives en el curs del seu debut. “Estem il·lusionats, tenim ganes de tornar a competir com ho vam fer l’any passat. El nou cos tècnic ja s’està integrant i preparant per estar al nivell dels millors equips de l’estat. Volem retornar la il·lusió que els nostres aficionats ens han demostrat en la campanya d’abonaments, els estem molt agraïts” ha valorat el president gironí, que sap que el 96% dels abonats del Girona ja han renovat el seu seient. L’ampliació de 1.000 seients al gol sud permetrà a 350 socis sense abonaments d’una llista d’espera de 1.600, tenir una cadira a Montilivi (300 ja estaven estipulats i els 50 restants surten de persones que no han renovat en el termini exigit). També es destinaran 300 entrades a la venda i 400 seients VIP.