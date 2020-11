El Girona sobreviu a l’addicció a les expulsions (0-0)

El Girona va sobreviure, empatant a Almeria (0-0), malgrat acabar el partit amb vuit futbolistes per les expulsions de Ramalho, Cristóforo i Monchu. Complicat d’explicar. Tot va començar a alterar-se amb l’expulsió de Ramalho abans de la mitja hora de joc. No és el primer dia que passa i fa tota la cara que no serà l’últim. És la tercera vegada en vuit partits. Malgrat que l’àrbitre era a prop del mig del camp, el VAR el va contradir -havia mostrat groga- i els blanc-i-vermells ho van pagar car. Era el moment idoni per ensenyar que la millora és una evidència, i l’equip, que havia estat disciplinat i concentrat, ho va continuar estant. La proesa va ser acabar amb vuit jugadors i emportar-se un punt.

Els canvis introduïts per Francisco, que no va poder comptar amb Kebe, positiu per coronavirus, no van fer-li perdre la personalitat adquirida els últims partits. Són bons propòsits per al futur si deixa de cometre errades, esclar. La primera vermella va condicionar l’actitud d’un equip que va passar a refugiar-se al preu que fos mentre l’Almeria disposava de totes les ocasions que volia. Entre Juan Carlos i la defensa, van fer una feinada. Però, de fet, qui va perdonar va ser el Girona, quan Sylla va errar un contraatac llançant la pilota als núvols. El pas dels minuts el va beneficiar, perquè va anar sentint que puntuar no era cap bestiesa. Fins que el partit va embogir i Cristóforo i Monchu van anar cap als vestidors i van deixar l’equip amb tres homes menys a vuit minuts del final. Descarats, els gironins es van penjar del travesser, i als locals els van anul·lar un gol a l’última acció. Aquest empat té moltes connotacions positives.