Glasgow es converteix en la capital europea de l’esport

Glasgow es converteix des d’ahir i durant uns quants dies en la capital europea de l’esport. I és que la ciutat escocesa acull, de manera paral·lela, els campionats continentals de sis esports: natació, triatló, rem, gimnàstica, golf i ciclisme. Els esportistes que competeixen als europeus de gimnàstica, ciclisme i rem van començar ahir, mentre que avui serà el torn dels nedadors. Dimecres vinent entrarà en joc el golf, i l’endemà, el triatló. A més, a tots aquests campionats hi hem d’afegir l’europeu d’atletisme, que des de dilluns es disputarà a Berlín (la seu estava adjudicada des d’abans que es decidís agrupar aquestes competicions).

L’objectiu de fer tots els europeus de manera paral·lela en una mateixa seu no és cap altre que intentar captar més audiència i convertir els campionats en competicions més globals que donin més importància a un esdeveniment que, sovint, costa que arrossegui grans quantitats de públic. El poder de la suma és com s’anomena aquesta iniciativa, que es posa en marxa aquest any. “Vam anar a mirar les xifres i les audiències d’aquests esports als Jocs Olímpics són cinc vegades més altes que les dels campionats del món o d’Europa, quan la qualitat de la competició és gairebé la mateixa. La diferència és l’embolcall: la marca olímpica, sí, però també el concepte multiesport”, resumia Paul Bristow, director gerent d’aquesta iniciativa i exresponsable de desenvolupament i de venda de drets de televisió de la Lliga de Campions.

Natació

Sense Mireia Belmonte i Ona Carbonell, oportunitat per als jove s

Els Europeus de natació arriben en un moment d’impàs. Sense Mireia Belmonte, afectada per vertigen, ni Ona Carbonell, que ha de descansar, els joves han de fer un pas endavant. Pel que fa a la natació, la barcelonina Jessica Vall, que des del 2014 no ha baixat mai del podi a l’Europeu, és la principal opció de medalla. També saltaran a la piscina la lleidatana Cristina García Kirichenko, les barcelonines Marina García i África Zamorano, i la igualadina Esther Morillo. En categoria masculina, el granollerí Albert Escrits i Àlex Ramos, d’Esplugues, són els representants catalans.

Pel que fa a la natació sincronitzada, la joventut també marca l’equip. La barcelonina Iris Tió serà la protagonista del solo lliure. Paula Ramírez, que ja acostumava a fer parella amb Ona Carbonell, competirà amb la madrilenya Sara Saldaña. El duo mixt estarà format pel barceloní Pau Ribes i la mataronina Berta Farreras, amb el podi a l’horitzó. Per últim, a aigües obertes, Guillem Pujol i Pol Gil representaran Catalunya.

Ciclisme

Opcions per a Helena Casas (pista) i Clàudia Galicia (‘mountain bike’)

Pel que fa a l’Europeu de ciclisme (que també arrenca avui), la ciclista de Vilaseca Helena Casas és l’única velocista catalana que hi prendrà part. Casas, que a l’últim Europeu disputat a Saint-Quentin (França) el 2016 va aconseguir la medalla de plata en la prova de velocitat per equips, competeix en quatre proves i aspira a repetir, com a mínim, el podi de l’última edició. Pel que fa a la muntanya, la biker de Torelló Clàudia Galicia, recent campiona d’Espanya de XCO ( cross-country olímpic), s’ha guanyat el dret a competir en aquest Europeu.

Gimnàstica

Dues catalanes a l’equip que lluitarà per estar entre els vuit primers

La sevillana Ana Pérez (olímpica a Rio de Janeiro el 2016 i actual campiona d’Espanya) és la líder de l’equip de gimnàstica, que tractarà de lluitar per estar entre els vuit primers classificats.

L’objectiu del combinat estatal no és altre que el de fer un bon paper per encarar de la millor manera possible el Mundial de Qatar que se celebra d’aquí dos mesos. I és que en aquest Europeu no es posarà en joc el títol individual absolut, però sí la corona continental per equips i les medalles per aparells. Pel que fa a la participació catalana, a Glasgow hi ha Paula Raya, de Vilanova i la Geltrú (plata en paral·leles asimètriques als Jocs Mediterranis de Tarragona 2018), i la gironina Nora Fernández.

Triatló

Anna Godoy i Sara Pérez competiran a partir del pròxim dijous

La Federació Espanyola de Triatló competirà a Glasgow amb vuit triatletes, entre els quals hi ha les barcelonines Anna Godoy i Sara Pérez. Godoy va ser cinquena a la recent Copa del Món de Tiszaujvaros (Hongria). Sara Pérez, per la seva banda, olímpica a Atenes 2004 quan integrava l’equip estatal de natació, ha fet el salt al triatló i aspira a poder tornar a competir en uns Jocs Olímpics.