El KH-7 Granollers trenca barreres l'any del seu debut a Europa

El KH-7 BM Granollers somia a Europa. L’equip vallesà rebrà aquest diumenge a l’Olímpic (12.30 h) el DHC Sokol Poruba txec en el partit de tornada dels vuitens de final de la Challenge Cup, la tercera competició continental femenina. Les granollerines, que debuten a Europa enguany, van jugar un partit rodó en terres txeques a l’anada, quan es van imposar per tretze gols (19-32). Llavors la jugadora andalusa fitxada aquest gener provinent de l’Elx, Ana González, va liderar l’atac amb set gols, acompanyada per l’efectivitat d’Ona Vegué i Kaba Gassama.

L’equip que dirigeix Robert Cuesta ha aconseguit tres victòries en tres partits disputats en aquesta competició i vol mantenir aquesta dinàmica malgrat tenir la classificació gairebé al sac. “Sortirem a guanyar el partit, no podem especular. La millor manera de no passar dificultats és sortint a guanyar, com si partíssim de zero”, va afirmar el tècnic, que va recordar que fa tres temporades el Mecalia Atlético Guardés els va remuntar nou gols de desavantatge en una eliminatòria de Copa de la Reina. “Elles mouen molt bé la pilota i tenen bon llançament exterior. Quan la nostra defensa ha sigut molt plana, ha sigut quan ens han fet mal”, va recordar el tècnic sobre el partit d’anada, disputat a Ostrava. “Hem de fer-les treballar sense pilota, que és on tenen més dificultats”, va sentenciar.

Després de cinc victòries seguides –tres en Lliga, una de Copa de la Reina i l’altra a la Challenge Cup–, el KH7 Granollers buscarà encadenar la sisena per seguir avançant a Europa. Dos equips de la lliga espanyola, el Mecalia Atlético Guardés i l’Aula Alimentos de Valladolid, ja s’han classificat per a uns quarts de final on també esperen dos conjunts croats, el Bjelovar i el Lokomotiva de Zagreb.