Grècia para els peus a la selecció espanyola a les semifinals (11-9)

El somni de l'equip espanyol de waterpolo femení s'ha acabat a les semifinals. Grècia ha parat els peus a les noies que entrena Miki Oca i jugarà la final de l'Europeu que es disputa a Barcelona (11-9). Un mal segon quart, que ha acabat amb un parcial de 4-1 favorable al conjunt hel·lènic, ha sigut impossible de remuntar. Ara Espanya es jugarà la medalla de bronze contra Hongria, mentre que Grècia lluitarà per l'or amb Holanda, després que a l'altra semifinal les holandeses s'imposessin per la mínima, 8 a 7.

"No hem tingut gaire encert en defensa. En un partit, onze gols són molts. Nosaltres n'hem marcat nou, que no està malament, però els que hem rebut ens han sortit molt cars", comentava després del partit Miki Oca, que qualificava la derrota com "una de les més dures" de la seva carrera com a tècnic, "per ser a unes semifinals i per ser a casa".

L'equip espanyol, format majoritàriament per nedadores catalanes, ja va evidenciar contra Rússia a l'últim partit de la fase de grups que no era tan sòlida en l'aspecte defensiu com en altres ocasions. Aquell dia, però, aconseguia la victòria. Aquesta vegada la sort ha girat l'esquena a les noies. "Vull demanar perdó a la gent que ens ha vingut a animar. No hem estat a l'altura i jo n'hauria d'haver tret moltes més", afegia amb els ulls plorosos la portera, Laura Ester.

El partit, igualat al primer quart (1-1), s'ha descontrolat completament al segon parcial, amb el 4-1 per a les gregues. "Ha quedat clar que alguna cosa no funcionava. S'ha obert un forat al marcador que ens ha sigut impossible de remuntar", afegia Oca, que destacava els "problemes" per defensar els atacs en superioritat de les rivals.

De res han servit les cinc dianes de Bea Ortiz, màxima anotadora, impecable en l'aspecte ofensiu. Part de la derrota de l'equip espanyol s'explica, precisament, perquè l'atac no ha sigut coral. Mentre que les 'guerreres' han marcat nou gols repartits en quatre jugadores, l'equip grec n'ha fet onze repartits entre vuit nedadores, i Eleftheria Plevritou ha sigut la màxima anotadora, amb tres.

Amb 5-2 al marcador, el tercer quart ha acabat amb empat a quatre gols. El temps s'esgotava i Miki Oca no aconseguia corregir les mancances al darrere. A l'últim parcial, l'equip espanyol ha sigut víctima de la precipitació i, tot i que ha pogut frenar l'atac de Grècia –només dues dianes en contra– no n'ha tingut prou amb els tres gols a favor per culminar la remuntada.