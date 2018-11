Hermoso, l’exemple a seguir al camp i als despatxos

El de Mario Hermoso és l’exemple perfecte del que vol ser l’Espanyol a la gespa i als despatxos. Jordi Lardín va apostar per ell quan era un jove de 21 anys del Madrid Castella, i un any i mig després, amb Rubi, s’ha consolidat com un central de garanties a Primera. La convocatòria per a la selecció espanyola va revifar els rumors sobre l’interès del Madrid, que té el 50% dels drets econòmics del jugador, així com d’un dret de tempteig. Això permetria al club blanc -si arriba un tercer club com el Bayern Munic o Arsenal, dos dels interessats, i presenten una oferta que l’Espanyol accepta- endur-se el jugador per la meitat del valor d’aquesta oferta. En aquest supòsit, el conjunt blanc podria arribar a pagar una quantitat força superior als 7,5 milions per quedar-se’l en propietat.

En cas que el Madrid, quan rebés la notificació de l’Espanyol, donés el vistiplau a acceptar-lo, s’enduria la meitat de l’oferta. El jugador, però, té una clàusula personal que li permetria trencar el seu contracte dipositant a la Lliga 7,5 milions. Una via que podria utilitzar el club blanc per recuperar el jugador. A l’Espanyol, malgrat els rumors, hi ha tranquil·litat. El jugador està satisfet amb el rol de peça important que té amb Rubi. “Soc molt feliç aquí. El curs que estem fent és envejable. Ni em passa pel cap marxar”, va dir dijous.

Un debut fugaç al Bernabéu

Hermoso va passar 11 anys al futbol base del conjunt blanc, amb qui va arribar a debutar al primer equip el 27 de setembre del 2012, en un Trofeo Santiago Bernabéu quan, al minut 74, va entrar per Raúl Albiol. Hermoso té recorregut al club i, si marxa, els substituts ja estan vigilats. Segons PericosOnline, Víctor Ruiz, que acaba contracte a l’estiu, és l’escollit.