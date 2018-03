Hisenda demana 8 anys de presó per a Xabi Alonso per tres delictes fiscals

Continua el pols entre Xabi Alonso i l'Agència Tributària. L'Advocacia de l'Estat ha demanat 8 anys de presó per a l'exfutbolista del Reial Madrid per haver comès presumptament tres delictes fiscals durant la seva etapa al conjunt blanc, tal com revela ' El Confidencial'. El cas va ser arxivat en primera instància, però posteriorment l'Audiència de Madrid va decidir reobrir-lo en trobar nous indicis de delicte. Les activitats que s'estan investigant estan relacionades amb els ingressos del futbolista en publicitat.

En cas d'acceptar-se la pena que demana Hisenda, Xabi Alonso hauria d'ingressar a la presó. Tot i això, l'exfutbolista defensa la seva innocència i s'ha negat a buscar un acord de conformitat amb una pena que eviti aquesta possibilitat.

L'Agència Tributària va iniciar aquest cas l'any 2015 en considerar que Alonso havia defraudat amb els seus drets d'imatge fent servir una societat radicada a Madeira, Portugal, fora del control de la hisenda espanyola. Hisenda també ha acusat els assessors fiscals de l'exfutbolista per haver-lo ajudat a cometre els presumptes delictes. Segons apunta la investigació de la fiscalia, la quantitat total defraudada rondaria els 2,5 milions d'euros.

L'acusació presenta pagaments a Madeira d'empreses com Adidas, Gillette, El Corte Inglés, La Gula del Norte o el mateix Reial Madrid. A més de la pena de 8 anys de presó, l'Advocacia de l'Estat també sol·licita que Xabi Alonso pagui una multa de 8 milions d'euros.