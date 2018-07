Itàlia, la gran Dominadora del medaller

Itàlia ha dominat el medaller d’aquests Jocs Mediterranis de Tarragona 2018 des del començament fins al final. La delegació transalpina va tancar ahir la seva participació amb 56 medalles d’or, 55 de plata i 45 de bronze: 156 en total. La segona posició del medaller l’ocupa Espanya, amb 38, 40, 44: 122 en total, seguida de Turquia (31, 25, 39: 95) i França (28, 31, 40: 99). Són els mateixos quatre països més llorejats que en l’edició del 2013 a Mersin (Turquia), amb l’única diferència que la delegació espanyola escala de la quarta a la segona posició, amb una millora notable dels metalls aconseguits, ja que fa 5 anys es va quedar amb 82 medalles (21 ors, 32 plates i 29 bronzes).

Ahir, en l’última jornada dels Jocs Mediterranis, amb importants finals dels esports d’equip -com ara les d’handbol, voleibol o waterpolo-, Espanya va sumar alguna medalla més, però també alguna decepció. Com la del partit pel bronze del waterpolo masculí, en què Espanya va caure (4-6) davant Montenegro i es va quedar sense medalla. L’or en aquesta disciplina va ser per a Sèrbia, que es va imposar (10-12) a Grècia en una final ajustada després de remuntar un marcador advers.

El combinat espanyol d’handbol sí que es va emportar el bronze després de mostrar-se clarament superior a Turquia (30-19), una medalla de regust agredolç, perquè Espanya no va poder lluitar per l’or després d’haver caigut amb Croàcia a la pròrroga en les semifinals. L’or a l’handbol masculí se’l va emportar precisament l’equip balcànic, que va derrotar (24-23) Tunísia. En voleibol masculí, Espanya es va haver de conformar amb la medalla de plata després de perdre la final davant d’Itàlia per 3 sets a 1.

El balanç espanyol ha combinat èxits i finals agredolces, com els ors que s’han escapat de les competicions d’equip esmentades. Tot i la progressió que suposa passar de 82 medalles a 122 -de la quarta posició al medaller de Mersin 2013 a la segona a Tarragona-, els resultats deixen algunes decepcions, com ara la de la natació masculina, corregida, en part, per l’equip femení, amb una Mireia Belmonte que va decebre el primer dia, però que va reaccionar emportant-se un or (el primer en uns Jocs Mediterranis), una plata i dos bronzes, així com els dos ors de Jessica Vall. L’or del futbol en una èpica final contra Itàlia i l’or de l’handbol femení també encapçalen la llista dels altres grans moments per a la delegació espanyola als Jocs Mediterranis de Tarragona 2018.