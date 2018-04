Jessica Vall aconsegueix el rècord estatal dels 50 braça

Jessica Vall ha aconseguit aquest dissabte, en la primera jornada dels Campionats d'Espanya de Natació que es disputen a Màlaga fins dimecres que ve, el rècord espanyol femení en 50 metres braça, amb un temps de 31 segons i 10 dècimes.

L'Open de Primavera de Màlaga 2018 ha començat amb la brillant actuació de la nedadora catalana del CN Sant Andreu, que ha superat el millor cronòmetre anterior, en poder de Conchi Badillo.

Vall s'ha apuntat la primera alegria dels XIX Campionats d'Espanya absoluts després de signar la marca a la prova inaugural en una sèrie en què ha fet història la nedadora paralímpica Michelle Alonso (or a Londres i Rio de Janeiro).

També en aquesta jornada, no ha defraudat la campiona olímpica i mundial Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta), que ha aturat el temps en 02:08.87 en l'especialitat de 200 metres papallona i segueix el seu camí cap al pròxim Europeu de Glasgow (Regne Unit). Ferran Julià (CN Cervera), per la seva banda, ha signat la primera marca suficient per classificar-lo per a la prova de 400 metres lliure del Campionat d'Europa júnior que es disputarà a Hèlsinki.