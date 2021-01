Koeman i l'art d'abaixar les orelles: els apunts en calent del Granada-Barça

Sí, el sistema és important. I no és el mateix jugar amb dos migcentres en paral·lel que fer-ho amb un pivot posicional i dos interiors. Prou que ho sap Koeman, que va arribar al Barça decidit a implantar el 4-2-3-1 que li funcionava a la selecció i pel camí va perdre gairebé totes les opcions a la Lliga. També va canviar els bons costums de Messi, que amb les línies separades i una excessiva dependència dels laterals per crear superioritats li havia caigut en picat el rendiment. Per sort, el tècnic neerlandès ha abaixat les orelles i s'ha passat al 4-3-3, un esquema que potencia Pedri i De Jong i fa somriure el 10. Potser no dona per guanyar grans títols, però sí per reviscolar el Barça a l'espera de temps millors.

El 69, quin fantàstic número per acabar una mala ratxa! Al 69è llançament, Messi ha tornat a besar la xarxa amb una de les seves especialitats: l'execució de tirs lliures. El Granada ha situat una barrera mixta que no ha impedit que l'argentí trobés pel pal de Rui Silva, el porter oponent, l'única via per celebrar el seu primer gol de falta del curs, el segon que marcava al Nuevo Los Cármenes i l'onzè a la Lliga. L'astre blaugrana ja és pitxitxi en solitari per davant d'Aspas i Luis Suárez. Ja no només marca de penal i torna a ser decisiu també lluny del Camp Nou. Veient la seva recuperació, farà mal si el compte enrere d'aquests mesos acaba en comiat.

El gran damnificat. Tres partits de Miralem Pjanic com a titular al Barça de Koeman a la Lliga. Tres en dotze participacions. Números molt discrets que fan que el bosnià, que a l'estiu va arribar a canvi d'Arthur Melo, sigui el vintè jugador en minuts de la plantilla culer. A Granada ha entrat amb 0-4 al marcador per oxigenar De Jong, intocable al mig del camp, de cara a la Supercopa d'Espanya. Els últims partits deixen clar que està perdent la partida amb Busquets. Ja ho comentàvem aquí fa unes setmanes: no convenia retirar abans d'hora, tot i els seus quasi 33 anys, el migcentre vallesà.

I malgrat tot, porteria a zero. Granada ha confirmat el retorn de la millor versió de Messi i el retrobament de Griezmann amb el gol després de setmanes d'intranscendència. També ha consolidat l'esperit col·lectiu de Dembélé, autor d'una assistència genial, i la sempiterna atenció de Ter Stegen, que ha salvat l'única ocasió clara del rival. L'alemany ha acabat amb la porteria a zero gràcies a la bona feina d'una línia defensiva que, d'entrada, semblava de circumstàncies per la baixa de Lenglet per sanció i l'ensurt d'Araújo a l'escalfament. Bravo doncs per a Mingueza i Umtiti, que han resolt la papereta sense problemes.