Koeman encara no descarta l'arribada d'Eric García al mercat d'hivern

"Sé que hi ha reunions. A veure com van. I si el club diu que no és possible per un tema econòmic, seguirem amb el que tenim fins a final de temporada". És Ronald Koeman, que en la roda de premsa d'aquest dimecres, prèvia al partit de Copa del Rei contra el Cornellà, ha manifestat certa expectació de cara a l'arribada d'Eric García al mercat d'hivern. Encara no descarta tenir el central de Martorell a curt termini tot i les dificultats econòmiques que té el Barça per plantejar-se qualsevol inversió, el buit de poder que hi ha al club a falta d'unes eleccions i el debat entre els candidats sobre si és convenient o no fer un esforç per un futbolista que acaba contracte el 30 de juny.

Joan Laporta, que sempre ha procurat no emetre grans judicis sobre Koeman, no és partidari de fer la despesa ara i aposta per l'arribada de García lliure a la finestra estival. L'expresident està en sintonia amb Toni Freixa, que va explicar que en la trobada amb Carles Tusquets de divendres passat el tema va generar consens entre els presents "en pocs minuts". En canvi, Víctor Font encara veu possibilitats per intentar el fitxatge. "L'Eric és un cas únic. L'estructura esportiva insisteix en la necessitat que arribi ara i ha de ser una inversió possible, ja que al Barça no hi ha temporades de transició", ha comentat aquest dimecres l'aspirant, que proposa acontentar el tècnic amb una proposta per pagar el modest traspàs de Garcia –cinc milions fixos– amb fórmules diferides. D'altra banda, el futbolista pressiona per poder sortir del City ara, ja que té entre cella i cella disputar l'Eurocopa.

Rotacions contra el Cornellà

Més enllà d'aquest debat, Koeman vol que el seu Barça aixequi el vol a la Copa del Rei després de la dolorosa derrota de diumenge a la Supercopa. Els blaugranes visiten el Cornellà a partit únic amb les baixes de Messi per sanció i de Dest per lesió en relació a la cita contra l'Athletic. "Sabem que hi pot haver sorpreses. Serà complicat perquè ells jugaran el partit de l'any i nosaltres no estem acostumats a la gespa artificial, per exemple. Haurem d'afrontar la cita amb seriositat i mentalitat", ha valorat el neerlandès, que ha convocat més jugadors del filial que de costum i farà rotacions que premiaran els menys habituals, com ara Junior, Riqui Puig o Pjanic.