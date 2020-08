Koeman: "Esclar que m'encantaria tenir Messi a l'equip"

El nou entrenador del Barça, Ronald Koeman, ha fet aquest dimecres la seva primera roda de premsa. L'holandès ha signat el seu contracte amb el club blaugrana –fins al 2022– i serà l'encarregat de dirigir l'equip en un context de canvis després de la derrota per 2-8 contra el Bayern Munic. Les seves primeres paraules han sigut d'agraïment: "És un dia per estar content i orgullós. El Barça és casa meva. El repte no és fàcil i l'exigència és màxima, però és com m'agrada. Aquests jugadors encara tenen molta qualitat".

Acompanyat d'un Josep Maria Bartomeu nerviós per la convulsa situació que viu el seu mandat, ha transmès seguretat en les seves respostes, com quan li han preguntat per l'estil de joc que practicarà el seu equip. "Als holandesos ens agrada tenir la pilota i no anar-hi al darrere. Intentarem jugar bé a futbol, però el més important serà que guanyem els partits. N'he après de molts jugadors i de molts entrenadors. Estic capacitat per entrenar el Barça en aquest moment. La connexió entre Barça i Holanda és evident", ha explicat l'exseleccionador holandès.

Qüestionat per les baixes, l'heroi de Wembley 92 no ha volgut donar noms i s'ha emplaçat a tractar el tema en els pròxims dies: "Sé que hi ha jugadors que desperten dubtes per la seva edat, però se'ls ha de respectar. Buscarem el millor per a l'equip, però no necessàriament un jugador de més de 30 anys està acabat. El més important és tenir ganes de treure el màxim rendiment. Només vull treballar amb jugadors que vulguin ser al Barça. Si no volen, que parlin amb el club i marxin".

Sobre el futur de Leo Messi, que no està gens clar després del 2-8 a Lisboa contra el Bayern, Koeman ha desitjat seva la continuïtat, tot i que és conscient que ara mateix és una opció que l'argentí forci la seva sortida malgrat tenir contracte en vigor. "No sé si l'he de convèncer. Té contracte en vigor. Esclar que m'encantaria tenir-lo. És el millor i et guanya partits. És el capità i hi hem de parlar. Tant de bo segueixi", va expressar l'holandès sobre el 10 blaugrana. Menys afectuós i concret ha sigut quan li han preguntat per Luis Suárez, que també acaba contracte l'any que ve. "Si s'han de prendre decisions, les prendrem", ha repetit, en un missatge extensible més enllà del davanter uruguaià.

Koeman també ha observat que De Jong "no ha jugat a la seva posició" en el seu primer curs al Barça, ha reconegut que Van de Beek "és un gran jugador" –malgrat que ha dit que "no és moment per parlar de fitxatges"– i, sobre la durada del seu contracte, no subjecta al que passi a les eleccions del març del 2021, ha expressat un punt de vista meridià: "Si guanyo partits, espero que el pròxim president dubti sobre mi". Aquesta resposta sembla dirigida a Víctor Font, precandidat electoral que ha dit que si és escollit president no comptarà amb l'holandès perquè la seva aposta per a la banqueta és Xavi.

"És una crisi esportiva i Koeman és el primer pas per arreglar-la"

En la compareixença d'aquesta tarda a l'Auditori 1899, on s'han vist mesures de distanciament social per evitar contagis de covid-19, Josep Maria Bartomeu ha donat així la benvinguda al nou entrenador: "El Ronald va ser pal de paller del Dream Team que va construir Johan Cruyff. La història d'èxits recents del Barça es basa en Rijkaard, Guardiola, Vilanova, Luis Enrique, Valverde... Volem que el Ronald continuï amb aquesta història. Estava cantat que aquest moment arribaria. Li agraeixo el repte, perquè el moment no és fàcil. El Ronald té carisma, caràcter, coneixements, i estima molt el Barça".

D'altra banda, qüestionat per la naturalesa transversal de la crisi que travessa el Barça, el president s'ha mantingut ferm en la idea de centrar-la només en l'aspecte esportiu. "Ho vaig dir ahir en l'entrevista a Barça TV i ho torno dir avui. La crisi que tenim és esportiva i Koeman és el primer pas per arreglar-la. La salut del club és bona a nivell econòmic, institucional i social", ha expressat.