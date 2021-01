Koeman explica la importància del gol de De Jong contra l'Osca

El calendari no s'atura per al Barça, i aquest dimecres l'equip blaugrana, després de superar aquest dimarts una nova ronda de tests PCR, visitarà l'Athletic Club (21 hores, Movistar LaLiga) en un duel ajornat corresponent a la segona jornada de la Lliga. "Per sort, tots han sortit negatius i, finalment, hem pogut entrenar-nos i preparar el partit", ha valorat Ronald Koeman en la roda de premsa prèvia a l'enfrontament.

Respecte al rival, malgrat que el conjunt basc ha canviat de tècnic i serà dirigit per primer cop per Marcelino García Toral, el preparador blaugrana ha afirmat que no s'espera encara un Athletic gaire diferent del que s'ha vist fins ara. El Barça necessita sumar de tres en tres i resoldre els dubtes que està generant lluny de casa, on ha deixat escapar força punts. "L'equip intenta jugar de la mateixa manera a casa que a fora: intentant dominar el contrari, creant perill, intentant marcar... Però és cert que lluny de casa hem comès més errades que ens han costat punts i també ens ha faltat, amb els jugadors que tenim, ser més efectius. Però no tots els equips estan guanyant 0-4 els partits. L'Atlètic de Madrid, que va primer, està guanyant partits molt justet", ha dit el neerlandès.

Per millorar la punteria, Koeman ha recordat que tenen pocs entrenaments, ja que han de jugar "molts partits seguits". "El més important és que els jugadors tinguin confiança per marcar", ha afegit, i, en aquest sentit, ha celebrat el gol que va marcar Frenkie de Jong contra l'Osca i les ocasions de Pedri: "És important que els migcampistes tinguin arribada i també ens ajudin a marcar gols. Tot el pes de marcar no pot recaure en els davanters". Koeman també ha defensat Antoine Griezmann: ha afirmat que ell sap quin és el "seu lloc a l'equip" i ha explicat que parla "sovint" amb el francès, que li agrada molt la seva actitud i que l'atacant està obert a millorar.

Koeman ha presentat un pla per al mercat d'hivern

Carles Aleñá no s'ha entrenat aquest dimarts amb permís del club, ja que és a Madrid tancant la seva cessió pel Getafe. Koeman, però, no ha volgut parlar-ne gaire, "fins que no sigui oficial", però ha admès que "és un jugador de futur, que ha de jugar i que ha decidit buscar-se una sortida". Koeman també ha explicat que ha presentat un pla de baixes i de possibles fitxatges per a aquest mercat d'hivern i que ha de ser el club qui determini si les seves peticions "són possibles" de complir.