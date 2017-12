L'Arsenal i el Liverpool protagonitzen un partit espectacular a l'Emirates (3-3)

L'Emirates Stadium de Londres ha vist un dels millors partits d'aquest any que s'acaba. En el primer partit d'aquesta jornada de la Premier, l'Arsenal i el Liverpool han empatat a 3, la qual cosa els impedeix acostar-se al tercer classificat, el Chelsea.

L'equip de Klopp manava al descans gràcies a un gol de Coutinho. Salah, en un gran estat de forma, ha fet el 0-2 al minut 52, però una reacció salvatge local, amb errades defensives visitants pel mig, ha permès passar del 0-2 al 3-2 en cinc minuts gràcies als gols d'Alexis Sánchez, Granit Xhaka i Mesut Özil. Firmino ha salvat un punt per als 'reds' amb el gol que ha fet al minut 71. El Liverpool suma 35 punts i l'Arsenal 34, just abans del partit entre els dos perseguidors més directes, el Burnley (32 punts) i el Tottenham (31).

La primera volta de la Premier League es donarà per tancada aquest cap de setmana amb el partit entre el Manchester City i el modest Bournemouth d'aquest dissabte (16.00 h, Movistar+ Fútbol), en què l'equip de Guardiola intentarà aconseguir la dissetena victòria consecutiva, i amb un duel directe per la quarta plaça a l'Emirates Stadium, on l'Arsenal rebrà el Liverpool.

Només l'Everton ha sigut capaç de treure un punt davant del conjunt dirigit pel de Santpedor, i el Bournemouth és l'últim aspirant que queda per poder derrotar-lo abans d'arribar a l'equador de la Premier, un objectiu que sembla bastant complicat tenint en compte la situació dels visitants en la classificació, tan sols un punt per sobre del descens.

Amb 11 punts d'avantatge sobre el seu veí United i el títol encarrilat, el City busca nous objectius en forma de rècords. Ara mateix, els de Guardiola estan a tres gols d'arribar als 100 en un any natural a la Premier, cosa que ningú aconsegueix des del 1982 quan el Liverpool en va marcar 106.