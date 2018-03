L'Astralpool Sabadell vol certificar la seva presència a la 'final four' de l'Eurolliga amb una victòria a Mataró

La piscina del Club Natació Mataró serà la seu aquest dissabte (12.45 h) del partit de tornada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení que enfrontarà a La Sirena Mataró contra l'Astralpool Sabadell amb gairebé tot decidit. El resultat de 12-3 favorable a les vallesanes en el partit d'anada fa complicat pensar que el duel de dissabte sigui alguna cosa més que un tràmit per certificar la classificació.

El conjunt de Mataró, jugarà la final a quatre de la Copa LEN si no aconsegueix la remuntada. Tot i això, les maresmenques volen acomiadar-se de la màxima competició continental amb una victòria davant la seva afició. Per la seva banda, l'Astralpool Sabadell encara no sap el que és perdre aquesta temporada i acumula 24 victòries consecutives en totes les competicions.

540x306 Partits de quarts de final de l'Eurolliga femenina de waterpolo / TWITTER @LENAQUATICS Partits de quarts de final de l'Eurolliga femenina de waterpolo / TWITTER @LENAQUATICS

En la resta de partits de quarts de final la igualtat serà protagonista. L'Ekipe Orizzonte rebrà a Catània el Dunajvaros hongarès amb només 3 gols d'avantatge del partit d'anada. Mentre que en els altres aparellaments, l'actual campió, el Kinef Kirishi rus, i el subcampió, l'Olimpiakos grec, resoldran la seva eliminatòria a Atenes després d'empatar a l'anada. I el duel entre el Plebiscito Padova i l'USVE Budapest també arriba al partit de tornada a Itàlia amb empat previ al primer encontre de l'eliminatòria.