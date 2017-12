L'Espanyol vol omplir Cornellà amb descomptes per a la segona volta

L'Espanyol vol posar fre a la deserció que viu l'RCDE Stadium. Per això, ha apostat per grans descomptes de cara a la campanya d'abonaments de la segona volta de la temporada. El club blanc-i-blau anuncia un estalvi d'un 40% en totes les localitats, que puja a un 50% en la modalitat júnior. Els carnets infantils passen a tenir un preu de 50 €, mentre que els de la Grada Canito, Penya Juvenil i les zones de penyes, a 150 €. La campanya d'abonaments amb localitat va entrar en vigor el 15 de desembre, i per això també inclou el partit contra l'Atlètic de Madrid d'aquest divendres.

315x415 L'Espanyol exposa diverses raons per fer-se soci / RCD ESPANYOL L'Espanyol exposa diverses raons per fer-se soci / RCD ESPANYOL

En la segona volta, a part de la Copa (el Llevant visitarà Cornellà l'11 de gener), l'Espanyol rebrà en Lliga conjunts de gran interès, com el Sevilla, el Barça, el Vila-real, el Reial Madrid o la Reial Societat. El club espanyolista, a més, fa una crida als aficionats a través d'un manifest titulat 'Futbol lliure', en el qual defensa l'entitat com un club "on hi cap tothom, pensi el que pensi en tot allò que no té res a veure amb el futbol", en una clara referència al context polític.

"La nostra diversitat l'expressem en blanc-i-blau", segueix el manifest, que també presumeix de tenir un 80% de jugadors formats a la Lliga o la meitat del primer equip fet al planter. També es reivindica el futbol femení, i fa una menció irònica amb missatge cap a la Lliga: "Perquè rebrem els millors equips i en els millors horaris. O això diuen!". El club va presentar una protesta al mateix organisme davant dels horaris que estava patint en aquesta primera volta. Quan arribi a l'equador de la Lliga, l'Espanyol haurà jugat vuit partits entre divendres i dilluns, més que cap altre conjunt.