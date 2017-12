L'Everton deixa glaçat Anfield a un derbi de Liverpool dominat pels locals (1-1)

L'Everton s'ha endut un punt d'Anfield al derbi de Liverpool, després de sobreviure durant bona part d'un partit de clar domini local (1-1). Els homes de Klopp però, no han aconseguit acabar d'ensorrar la defensa visitant i un penal de Rooney ha donat un punt als homes de Sam Allardyce. Malgrat xutar més de 25 cops, el Liverpool ha acabat frustrat contra un equip que ha xutat tot just tres cops.

Jürgen Klopp ha fet rotacions després d'haver jugat a Europa, deixant Firmino i Coutinho a la banqueta. Amb Solanke completant un trident ofensiu amb Mané i Salah, els 'reds' han controlat sempre el joc contra un Everton que en pocs dies ha passat d'intentar jugar a l'atac, amb Koeman, a fitxar un tècnic defensiu com Allardyce. El porter internacional anglès Pickford ha fet bones aturades, Wayne Rooney ha acabat gairebé de lateral dret i els visitants han aguantat fins que Salah s'ha inventat una genialitat.

A la segona part Klopp l'Everton s'ha obert una mica amb un doble canvi ofensiu. I el Liverpool ha donat minuts a Firminio. Sota la neu, el partit èpic, ha vist com els reds desaprofitaven ocasions i acabaven castigats quan Lovren ha comès un penal innocent sobre Calvert-Lewin (77'). Rooney ha xutat pel mig donant un punt als seus i provocant el crit d'alegria de la meitat blava de la ciutat. Klopp ha donat entrada llavors a Coutinho per Oxlade-Chamberlain i Ings per Solanke, però l'Everton s'ha tancat encara més en defensa, amb Jagielka entrant per Rooney. L'Everton ocupa la desena posició.

Punxada de l'Arsenal

Abans l'Arsenal ha empatat al camp del Southampton (1-1), amb Giroud salvant un punt dels gunners, cinquens amb 29 punts per darrera dels dos clubs de Manchester, el Liverpool i un Chelsea que divendres va perdre al camp del West Ham. Els homes de Conte sumen 32 punts. El Tottenham sisè, 28, tants com el sorprenent Burnley.