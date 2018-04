L’art de no saber perdre per fer història

Després de l’aturada de seleccions, el Barça ha encarat un mes d’abril en què no s’hi val a badar i per on passen una bona part de les aspiracions d’aconseguir el triplet. Si bé els dos últims partits no han acompanyat en sensacions, sí que ho han fet en resultats. L’equip d’Ernesto Valverde ha alternat aquesta temporada grans moments de brillantor -la primera part contra l’Atlètic de Madrid al Camp Nou o el 0 a 3 al Santiago Bernabéu- amb actuacions menys vistoses però resultadistes, com en els partits més recents, en què l’equip ha mostrat símptomes de fragilitat defensiva, que ha resolt amb pólvora, les mans de Ter Stegen i Messi, sempre Messi. Sigui com sigui, les xifres avalen objectivament la temporada del Barça de Valverde, que avui al vespre (20.45 h, Movistar Partidazo) contra el Leganés pot igualar la ratxa de 38 partits invicte a la Lliga que la Reial Societat va aconseguir entre les temporades 1978-79 i 1979-80 i, sobretot, deixar el seu principal perseguidor, l’Atlètic, a 12 punts abans que s’enfronti al Reial Madrid al Santiago Bernabéu demà (16.15 h).

Amb el d’avui queden vuit partits per arribar al final de la Lliga i Ernesto Valverde té clar que prioritzarà el campionat al descans dels seus jugadors. “Si guanyem cinc partits serem campions. Contra el Leganés volem sumar la primera de les cinc victòries. Encara no estic pensant en el duel de dimarts contra el Roma”, va afirmar ahir el tècnic basc, que aquest vespre sumarà 50 partits al capdavant del Barça amb un balanç immaculat: només ha perdut tres partits (els dos de la Supercopa d’Espanya contra el Madrid i l’anada dels quarts de final de la Copa contra l’Espanyol a Cornellà-El Prat). Tècnics com Luis Enrique i Pep Guardiola van acumular cinc derrotes en els seus primers cinquanta partits a la banqueta blaugrana. Valverde va voler treure ferro a totes aquestes xifres: “Són estadístiques que poden canviar depenent dels pròxims partits. Soc en un club que està acostumat a guanyar, però de moment no vull fer gaires balanços, encara ens queda la millor part de la temporada”. El preparador basc sí que admet que li faria il·lusió igualar el rècord d’imbatibilitat de la Reial Societat: “A veure si en som capaços. Si aquest rècord ha perdurat durant tant de temps és perquè és una xifra molt difícil d’assolir”. Valverde té el rècord a tocar.



Per fer-ho, haurà de superar aquest vespre un Leganés que encara les últimes jornades de Lliga sense gaires aspiracions: té un marge de 13 punts respecte al descens i els llocs d’accés a Europa són a 10. Per tant, hauria de ser un rival més que assequible, tot i que Valverde el va lloar ahir en roda de premsa: “Han aconseguit guanyar al Bernabéu [a la Copa, 1-2] i no se m’acudeix cap equip que hagi guanyat al seu camp sense dificultats. Nosaltres els vam derrotar 0 a 3 però ens va costar. Vindran amb molt d’entusiasme”. En les seves dues úniques visites a Butarque, el Barça sempre n’ha sortit victoriós i, a més, per golejada (0-3 i 1-5). Al Camp Nou només hi ha el precedent de l’última temporada, en què un Barça trist, després d’haver encaixat una dura golejada (4-0) al Parc dels Prínceps contra el PSG, va guanyar (2-1) el conjunt madrileny amb un gol de penal de Messi a l’últim minut i amb un onze amb força rotacions.

Sense Busquets però amb Denis?

Avui al vespre, en canvi, difícilment es veuran rotacions al Camp Nou. Per les paraules d’Ernesto Valverde a la prèvia del partit i, en definitiva, per la tònica de tota la temporada, sembla difícil que el tècnic basc sacsegi l’onze. I això que la baixa de Sergio Busquets, que ahir només va completar una part de l’entrenament i no ha entrat a la convocatòria, obligarà a fer un canvi al pivot. Ivan Rakitic és qui més números té de substituir-lo. “És cert que acumula molt de desgast però té un gran desplegament físic i rendeix molt bé”, va dir el tècnic basc, que tampoc descarta les opcions d’André Gomes, que últimament només està comptant amb petites estones, i el brasiler Paulinho. L’opció de Sergi Roberto, que no seria el primer cop que jugaria en aquesta posició, és poc probable. De fet, pot ser que el de Reus descansi i que avui Nélson Semedo sigui el lateral dret. Valverde tampoc descarta Roberto com a lateral esquerre com a solució d’emergència si Jordi Alba tingués algun contratemps, perquè Lucas Digne està lesionat.

Qui també surt amb opcions de ser titular avui és Denis Suárez, que ha acumulat bons minuts sortint des de la banqueta contra el Sevilla i contra el Roma, i Ousmane Dembélé, que no va jugar cap minut contra els italians. Del gallec Valverde va dir ahir que els està “ajudant molt”, i del francès que “està en procés d’adaptar-se al joc de l’equip” i que “n’espera molt”. Qui també sembla que hi serà avui és Messi: “Ja va descansar contra el Sevilla, necessita estar actiu”.