Messi torna a vestir l''albiceleste' 265 dies després

Era la tarda del 30 de juny, un dia càlid i assolellat a la ciutat russa de Kazan. França acabava de fer fora del Mundial la selecció argentina. Leo Messi, capcot, abandonava l'estadi conscient que no havia pogut exercir de líder al terreny de joc. El 10 decidia prendre's un descans amb l''albiceleste'. Un descans que ha durat gairebé nou mesos. Aquest divendres, 265 dies després, tornarà a vestir la samarreta del seu país en l'amistós contra Veneçuela que es juga a Madrid, al Wanda Metropolitano (21 h, DAZN).

El retorn de Messi és, sens dubte, el principal reclam d'aquest partit, tot i que no és segur que acabi disputant els 90 minuts pel desgast acumulat de tota la temporada. Però aquest duel amb Veneçuela, a més del que es disputarà dimarts vinent a Tànger contra el Marroc, servirà perquè el 10 vagi adaptant-se a una selecció que està vivint un procés de renovació des de la desfeta del Mundial. Només nou dels 23 futbolistes que van ser a Rússia formen part de la llista –més extensa del que és habitual, de 31 jugadors– per a aquests enfrontaments amistosos, que serviran perquè l'equip vagi agafant rodatge per a la Copa Amèrica que es disputa a l'estiu al Brasil.

No era la primera vegada que Messi renunciava de manera temporal a la seva selecció. El líder de l'equip va anunciar que ho deixava l'estiu del 2016, just després que l'Argentina perdés la final de la Copa Amèrica Centenari contra Xile, on va fallar un dels llançaments de la tanda de penals. Aquella vegada ho va verbalitzar públicament però va fer-se enrere al cap d'un mes i mig perquè va dir que "estimava massa" la samarreta. Aquest cop, en què no ha fet cap declaració pública i només va comunicar la decisió a nivell intern, el període de reflexió s'ha allargat gairebé nou mesos.

Així que es va saber que Messi tornava a la selecció, van reobrir-se els debats sobre el seu rol a l''albiceleste', i va reaparèixer la pregunta de com és que el rendiment al Barça no és el mateix que amb l'Argentina. No hi han faltat veus crítiques, com la de Claudio 'el Pájaro' Caniggia, que va dir que un dels problemes de Messi era que tenia massa poder i condicionava la llista de convocats de la selecció. En canvi, Jorge Sampaoli, exseleccionador argentí –precisament al Mundial 2018–, va dir que era "massa còmode" culpar únicament Messi quan l'Argentina no guanya. I l'exentrenador César Luis Menotti, nou director de les seleccions argentines, va dir que primer s'havia de formar un equip i després incloure-hi Messi: "Ell ha de ser la cirereta del pastís, no el que s'encarrega de batre els ous".