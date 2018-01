L’equip que patina sobre gel i sobre rodes

Dos quarts de quatre de la tarda i les jugadores de l’Ice Blue Cats comencen a sortir a la pista del Palau de Gel del FC Barcelona. Per a elles els minuts són or, perquè només poden fer servir aquesta pista, l’única de la ciutat, una hora i mitja en tot el mes. “Tan sols hi han pogut venir set jugadores, la meitat de la plantilla”, comenta Juan Gallardo, el responsable de la secció d’hoquei gel de l’Associació Sant Martí Esport (ASME). Tot i això, l’entrenador, Einar Meyerson, un català de procedència sueca i molt metòdic, té diversos exercicis ja preparats per a les noies.

Al cap d’uns vint minuts arriba la Bridget, una de les més joves de la plantilla, que tot just està fent l’ESO i ha vingut de l’institut tan de pressa com ha pogut. “És el que té ser un esport tan minoritari a Catalunya, que ens hem d’adaptar, com sigui, als pocs recursos que hi ha”, afegeix Gallardo, que espera amb candeletes la pista de gel municipal que se’ls va prometre ja fa tres anys amb la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2026. Una candidatura que, l’estiu del 2015, un any després de la creació del primer equip d’hoquei gel femení de Catalunya, va ser cancel·lada pel govern entrant a l’alcaldia de Barcelona.

Encara es poden veure les restes d’aquesta candidatura fallida abans d’hora a la samarreta titular del conjunt barceloní, en què es mostra a la part del davant la inscripció “Barcelona-Pirineus 2026”, just a sobre del dibuix de l’ skyline de Barcelona. Una mostra de compromís amb la ciutat i amb l’origen de l’equip, del qual mai s’ha amagat Juan Gallardo, que explica que la seva creació “va ser un encàrrec de la Federació Espanyola d’Esports de Gel i de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern”, perquè l’ASME, amb més de 400 noies, és una entitat que defensa l’esport femení.

El suport i la donació del material necessari des de les dues federacions va ser clau per començar a practicar l’hoquei gel. “L’equipament d’una sola jugadora costa més de 600 euros i el de la portera pot arribar als 1.500”, comenta el Juan, que recorda que l’entitat té la seu al barri de la Verneda i que sostenir econòmicament un equip d’hoquei gel és molt difícil. Tot i això, el responsable de l’Ice Blue Cats confia que amb les subvencions i l’entrada d’Iberdrola com a patrocinador de la lliga femenina “les coses millorin”.

Un dels fets diferencials de l’Ice Blue Cats, que l’any passat ja van ser campiones de lliga, respecte als altres sis equips de la competició, tots de fora de Catalunya, és la cinta adhesiva que utilitzen per embolicar la part dels seus estics que frega amb la pista, perquè la humitat del gel no entri a les fibres i les faci malbé. Un cop acabi l’entrenament, trauran la cinta per poder fer servir l’estic al parquet d’hoquei línia, on algunes de les noies acumulen diversos campionats mundials amb la selecció espanyola. La capitana Gemma Ortiz, explica que alguns caps de setmana, entre els dos esports, poden arribar a tenir fins a tres partits.

L’hoquei línia va néixer de la idea de continuar practicant l’hoquei gel a l’estiu, quan a causa de la falta de gel moltes pistes naturals desapareixien fins que no tornaven a baixar les temperatures. Tot i que hi ha algunes semblances entre els dos esports, la Gemma reconeix que al principi els va costar aprendre a jugar sobre el gel. “Les que venim de l’hoquei línia dominem millor l’estic, som millors en l’u contra u i fem un joc més combinatiu que desconcerta les rivals; però elles són més bones en els girs i les frenades, el seu joc és més directe”, explica la capitana, que creu que “és difícil millorar entrenant-se només una hora i mitja al mes”. Tot i les dificultats, l’ASME continua lluitant per una pista de gel municipal que compleixi el seu desig: patinar sobre el gel de Barcelona.