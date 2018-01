El Lleida es vol acomiadar de la Copa del Rei amb dignitat

La derrota per 0-4 del Lleida davant l'Atlètic de Madrid en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei transforma el partit d'aquest dimarts (19.30 h, BeIN LaLiga) en un tràmit per als matalassers i, en canvi, en un premi per als catalans, que volen acomiadar-se d'aquesta competició amb dignitat.

El conjunt lleidatà, que viatja a Madrid amb la moral recuperada després de superar el Badalona a la Lliga aquest cap de setmana, saltarà a la gespa del Wanda Metropolitano amb l'objectiu de donar la sorpresa a casa del segon classificat de la Lliga Santander, tot i que són conscients que serà gairebé impossible capgirar l'eliminatòria.

"Anem a Madrid amb tota l'ambició del món. El menys important és el resultat. Són 90 minuts de partit i hi anem amb la intenció de guanyar", ha explicat en la prèvia del duel l'entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo.



Per aconseguir l'objectiu, el Lleida estarà acompanyat de prop de 400 aficionats que animaran els seus jugadors igual que ho van fer la setmana passada al Camp d'Esports. Qui no ha viatjat a Madrid, però, és Ivan Agudo, un dels homes més destacats en el partit d'anada, que Albadalejo ha deixat fora de la convocatòria per decisió tècnica.

Un dels al·licients principals de duel serà l'estrena de Vitolo davant la seva nova afició. Després de la cessió de sis mesos a Las Palmas, el nou davanter de l'Atlètic de Madrid serà per primera vegada titular amb la samarreta matalassera.

Debutant, sortint des de la banqueta, a Lleida i sense participació el dissabte passat a la Lliga contra el Getafe, Vitolo tindrà l'oportunitat d'acumular més minuts i més rodatge per assumir els conceptes de Diego Simeone, que ha dit que el jugador canari està "en bona predisposició i amb molt d'entusiasme per al partit de dimarts".

Més enllà de Vitolo, Diego Costa també tindrà minuts en l'enfrontament contra el Lleida. L'hispanobrasiler, sancionat per a la següent jornada de Lliga contra l'Eibar, partirà, en principi, com a titular.