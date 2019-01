Un Barça irreconeixible es complica la vida a la Copa (2-1)

Convertit en un gegant amb peus de fang, el Barça va patir de valent a la Copa del Rei, caient al camp del Llevant en un partit on les rotacions d’Ernesto Valverde i el desencert individual d’un equip sense líders, van transformar el líder de la Lliga en una caricatura a la Copa (2-1). Dos gols matiners d’un Llevant que va saber unir a les seves idees molta fe, van treure de polleguera un Barça que no va tenir ni temps perquè els seus jugadors s’acostumessin a jugar plegats, ja que als tres minuts ja perdien. La defensa, on va debutar Murillo al costat dels joves Miranda i Chumi, va ser el taló d’Aquil·les d’un equip que no necessitarià una gesta per aixecar l’eliminatòria gràcies a una jugada magnífica de Denis Suárez als 85 minuts, quan el gallec va forçar un penal que va evitar que la ferida fos més gran. El Barça haurà de remuntar la propera setmana al Camp Nou en un duel on Valverde haurà de decidir si segueix apostant per les rotacions a la Copa, per protegir els titulars, o els crida a files.

Per fer experiments i tenir èxit, normalment cal cremar-se abans. En el camí que porta des de la teòrica fins a la pràctica, molts plans aparentment brillants acaben convertits en grans desastres. Al futbol passa el mateix. Per encertar, cal fer proves. I algunes d’aquestes proves acaben provocant naufragis. Escarmentat després de l’experiència de la darrera temporada, quan gairebé no va donar descans als jugadors totèmics, Valverde va apostar per unes rotacions radicals al Ciutat de València, però al descans, ja es va veure obligat a girar cua, fent entrar Sergi Roberto per apuntalar un equip convertit en el Titànic: molt elegant i amb molts calers, però enfonsant-se mentre sonava la música de fons.

El Llevant, un equip que gràcies a Paco López ha trobat allò que sol costar de trobar al futbol, una identitat, va ser fidel a ell mateix. L’equip granota no destaca per tenir por, ni respecte, als seus rivals. Sigui un equip de Segona B o el campió de lliga, el mossega, li dona empentes i el vol fer caure del seu pedestal. Al Barça, ja el va derrotar a la Lliga la temporada anterior. i aquesta, li va donar una estirada d’orelles, abans de ser derrotat. Però en el partit d’anada dels vuitens de final de la Copa, el Llevant va trigar tot just tres minuts en marcar el primer gol, quan Eric Cabaco va elevar-se tot sol a l’àrea blaugrana, superant Jasper Cillessen amb un cop de cap impecable. La jugada, mal defensada, va convertir-se en l’inici del via crucis blaugrana. La defensa de Valverde, experimental, enlloc de sentir-se còmode, es va passar tot el partit dubtant.

Murillo, sense sort

Per a Jeison Murillo, que tornava a València per enfrontar-se al Llevant, el debut va ser un malson. Als 25 minuts, ja havia vist com just davant dels seus morros marcaven dos gols i li treien una groga. Si el gol de Cabaco va ser una errada col·lectiva en defensar una falta, el segon, tres quarts del mateix, amb els companys permetent que el Llevant trobes passadissos interiors, fins connectar amb un Borja Mayoral que li va guanyar el duel a Murillo, xutant entre les cames del central colombià. Murillo jugava acompanyat d’un Chumi que també va acabar amonestat, amb Semedo i Miranda als laterals. Per a tots ells, el duel de Copa, enlloc de convertir-se en una oportunitat, va ser pitjor que arribar als exàmens de final de concurs sense haver estudiat ni un sol dia. Sense les seves estrelles, mossegant-se les ungles a casa, el Barça va suspendre.

Al Ciutat de València, l’experiment d’Ernesto Valverde va servir per treure conclusions, però cap d’elles positiva. res va acabar de rutllar, tant a nivell col·lectiu com individual. Malcom va desaprofitar una ocasió clara per marcar, tot sol, en una de les contres que cedir un Llevant sempre esbojarrat, Dembélé no va marcar diferència i Coutinho va seguir el seu progressiu descens als inferns. El brasiler, malgrat transformar el penal al final del matx, sembla viure una crisi existencial en que ha anat perdent, mica en mica, totes les qualitats futbolístiques que l’havien convertit en una gran estrella, deixant orfe el joc d’un Barça en que el mig del camp era un forat negre on Arturo Vidal feia el que podia. És a dir, feia més faltes que no pas assistències.

El Llevant, que també donava descans a alguns jugadors importants com Bardhi o un Morales que entraria a la segona part, va tenir clar sempre que calia fer: intentar fer més gran la ferida del Barça, tou en defensa, malgrat que el preu a pagar fos cedir espais que jugadors com Dembélé o Aleñá no van aprofitar. I d’ocasions, en un partit tant elèctric com frustrant per al Barça, no li van faltar, a l’equip de Valverde.

Amb un sistema de competició que encara protegeix els grans amb un partit de tornada, la Copa era l’escenari ideal per canviar l’equip de dalt a baix, tot i que en resultat, tant a nivell de joc com de resultat, va ser tant dolent, que Valverde s’estirava els cabells veient com els seus jugadors lluitaven batalles en solitari, contra un rival que guanyava la guerra unit en un sol bloc. Busquets i Coutinho van acabar fent teatre, com si no recordessin que el VARja ha entrat en acció, a la Copa, en un partit que d’alguna forma, va venir a donar la raó a Valverde, quan aquest havia demanat reforçar la defensa. Sense Piqué, Umtiti i un Lenglet que va entrar a la segona part, la defensa del Barça va semblar de joguina en mans d’un Llevant que va saber defensa el 2-0 a una segona part frustrant on el Barça no va fer gaire cosa, fins que un home que sembla llest per marxar del club,Denis Suárez, va inventar-se una jugada individual quan duia pocs minuts sobre la gespa que va permetre a Coutinho marcar un gol que maquilla la cara més lletja del Barça.e