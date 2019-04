Llum verda a la urbanització dels carrers i zones verdes de l'entorn del Camp Nou

La comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització dels carrers del voltant de l’estadi del Barça amb l'objectiu de dotar tota la zona de més espai públic i obrir el recinte al veïnat, tal com volien algunes associacions de veïns. Tots els grups municipals, amb l'excepció de la CUP, s'han posicionat a favor d'aquest projecte.

Des de l'aprovació del projecte de l'Espai Barça, el maig del 2018, s’ha anat progressant amb els documents per anar fent intervencions. Algunes, com la reparcel·lació urbanística dels terrenys o el projecte de què fer amb els llogaters dels edificis que han de ser enderrocats, encara segueixen avançant. Ara s’ha donat llum verda al projecte d’urbanització, que inclou les intervencions que es faran als carrers i espais lliures, segons ha informat el Barça. Concretament, l’àmbit a reurbanitzar té una superfície de 111.046,74 m2, i s’hi invertiran 28 milions d’euros (més IVA) que aniran a càrrec íntegrament del club. "El conjunt de les actuacions permetrà crear un gran espai obert al voltant de l’estadi, eliminar la tanca exterior i els desnivells que hi ha ara i renovar i ampliar els carrers de l’entorn per reordenar l’accés rodat i de vianants", ha informat el Barça en un comunicat. Algunes associacions de veïns s'han posicionat els últims mesos en contra d'aquesta idea en considerar que calen més àrees verdes. Altres veïns, en canvi, han validat l'acord en reunions informatives.



Amb aquest acord, tot el sòl lliure d’edificació de propietat privada que dona al carrer d’Arístides Maillol, entre la travessera de les Corts i el carrer de Cardenal Reig, serà d’ús públic. Així, el projecte preveu ajustar el traçat del carrer d’Arístides Maillol i ampliar l’espai públic que l’acompanya per connectar millor les instal·lacions. Alhora es millorarà la secció del carrer de la Maternitat, tot mantenint l’arbrat actual, i es facilitarà la relació i el recorregut cívic amb l’avinguda Joan XXIII i la Diagonal.

La secció del carrer de Joan XXIII passarà a tenir tres carrils de vehicles i carril bici. I també s’actuarà sobre els carrers Cardenal Reig, Gregorio Marañón, Menéndez Pelayo i travessera de les Corts (només la vorera del costat Camp Nou). En totes les intervencions es reordenarà i millorarà l’accés rodat i de vianants, i les voreres perimetrals de les instal·lacions esportives augmentaran d'amplada. A més, s’aprofitarà per implantar la xarxa de carril bici a tots aquests vials i creixerà el verd a tot el sector, amb noves zones verdes al carrer Arístides Maillol que connectaran els edificis residencials i el Nou Palau Blaugrana, i una zona verda al voltant de la Masia que incorporarà la rambla de pins de l’avinguda Joan XXIII, els límits del tanatori de les Corts i la Universitat de Barcelona.



Un cop aprovat inicialment, ara el projecte entra en un període d’exposició pública d’un mes perquè s’hi puguin presentar al·legacions. La previsió és que les primeres obres puguin iniciar-se a partir d’aquesta tardor.