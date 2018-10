La CUP i les associacions de veïns portaran l'Espai Barça als tribunals

La CUP i les associacions de veïns del barri de les Corts estan d'acord, a grans trets, en les crítiques al procés impulsat pel Barça i aprovat per l'Ajuntament, i els anticapitalistes obriran aviat un procés contenciós administratiu contra l'Ajuntament per haver donat llum verda al projecte. La FAVB ja ha presentat una demanda semblant i espera que s'admeti a tràmit per fer-ho públic. Entre les mesures cautelars, la CUP espera que s'aturin "totes" les obres en previsió d'una possible sentència favorable a la seva demanda.

CUP i associacions de veïns volen que es treguin les tanques que separen el barri de l'estadi (tot i que això està previst en el projecte), més zones verdes i que s'aturi la requalificació de terrenys que permetrà al Barça, amb la modificació del Pla General Metropolità, construir un hotel i un edifici amb oficines en una àrea fins ara dedicada a recintes esportius al nou Espai Barça, que a més inclou la construcció d'un nou Palau Blaugrana i posar una coberta antipluja a l'estadi, de manera que també haurà de guanyar alçada.

Després d'un procés de participació "simbòlic" amb els veïns, segons ha denunciat el conseller de la CUP de les Corts Marc Faustino, als opositors només els queden els tribunals per frenar el projecte, aprovat al ple municipal l'abril passat per tots els partits menys els anticapitalistes. Per Josep Maria Guillomet, de l'Associació de Veïns de Zona Universitària, la requalificació que s'ha fet és "il·legal".

"Que t'escoltin sense que et tinguin en compte no serveix de res. Les cartes ja estaven sobre la taula i en les sis sessions de participació no s'ha acceptat cap modificació proposada pels veïns", ha lamentat Faustino. El grup municipal demana també un pla de mobilitat i perspectiva de gènere per tenir en compte les modificacions preveient el benestar dels veïns.

"Quan juga el Barça gairebé no podem sortir de casa, perquè pràcticament no em puc moure amb el cotxe i tampoc amb el bus", s'ha queixat Felisa Marco, de l'Associació de Veïns Mejía Lequerica. "En 40 anys el Barça no ha donat res al barri", ha lamentat, al·ludint a demandes veïnals no ateses com ara que el club construís un poliesportiu per als socis del club que també donés servei als veïns o que es mantingui l'arbrat que podria desaparèixer amb les noves obres, tot i que el club plantaria altres arbres.