L'Espai Barça tira endavant tot i no tenir encara el patrocinador

El Barça està decidit a començar les obres al Camp Nou l'estiu del 2019, i ho farà malgrat no tenir encara el cognom comercial. Els bons resultats econòmics que ha presentat l'entitat aquest dimarts permeten que la directiva doni llum verda a la construcció de l'Espai Barça.

El club pretenia convocar els socis en assemblea la temporada passada perquè votessin el nou patrocinador de l'estadi, però la "inestabilitat" del moment ho va impedir. D'una banda, la directiva blaugrana destacava que no hi havia govern a Catalunya, i de l'altra que encara no s'havia pogut aprovar la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), imprescindible per portar les grues al Camp Nou.

Però un cop fets aquests dos passos previs, el club ha vist que el cognom comercial no arribava tan ràpid com es pensaven. Això sí, els encarregats de les negociacions són optimistes i creuen que abans del final d'aquesta temporada es podrà presentar l'acord definitiu. "Hi ha diferents clubs que també busquen patrocinis per a l'estadi, com el Madrid i el Tottenham, i són negociacions complexes perquè són molts diners i per un patrocini a 25 anys vista", comenta el CEO, Òscar Grau.

Si bé inicialment hi havia dues empreses finalistes, una dels Estats Units i una d'asiàtica, el club es mostra més flexible i obre la porta a noves possibilitats. Això sí, sense revelar-ne els noms. La previsió inicial és aconseguir 200 milions d'euros, tot i que des del club es creu que es pot arribar als 250 milions. Els anys de durada del patrocini oscil·laran entre els 20 i els 25, segons expliquen els responsables.

72 milions d'aquest any

Després d'unes obres paral·leles però imprescindibles (millores en el sistema elèctric i en el túnel de seguretat), el club vol que les grues entrin a l'estadi per començar les obres de millora de la primera graderia. El projecte és per a quatre anys i aquest 2018/2019 ja s'hi destinaran 72,07 milions d'euros.

L'equip encarregat de la negociació dels 'naming rights' del Camp Nou treballa en paral·lel a les obres. I el procés de construcció tira endavant perquè, segons asseguren els rectors econòmics del Barça, l'equip té "capacitat" per començar els treballs gràcies als "bons números" en l'aspecte financer. A més, destaquen que hi ha "bancs internacionals de primer nivell" que estan disposats a finançar el club per poder iniciar les obres "sense posar en risc" la viabilitat econòmica de l'entitat.