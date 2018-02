L’uruguaià caigut del cel a Montilivi

“Vull aportar-hi esforç, sacrifici i gols que signifiquin punts”, deia Cristhian Stuani, com si fos un vaticini, el mes d’agost passat. L’uruguaià ha trencat totes les travesses i ha superat els seus millors registres en la màxima categoria gràcies al gol aconseguit contra el Leganés. D’una tacada, el tretzè gol en el campionat de Lliga millora els dotze celebrats amb l’Espanyol durant el curs 2014-15, amplia a 8 el nombre de partits consecutius marcant a Montilivi -és a quatre d’igualar el registre de Leo Messi de l’any passat- i tanca el cercle enfront dels rivals que completen l’elit en la temporada de l’estrena blanc-i-vermella.

“Mai havia marcat tants gols a Primera, em satisfà enormement comprovar com serveixen per sumar punts. No puc negar que visc un moment feliç i això es veu reflectit en el terreny de joc”, explica en declaracions a l’ARA. Stuani ha vist porteria contra tots els equips de Primera, excepte davant el mateix Girona, a qui es va enfrontar a Segona Divisió l’any 2010 com a futbolista de l’Albacete. L’Athletic i el Getafe, amb 4 gols, són els que més l’han patit, seguits de conjunts com el Madrid i la Reial Societat -vegeu el gràfic adjunt-, amb 3. Però la seva víctima preferida és el Rayo Vallecano, a qui li ha marcat 7 gols.

Stuani suma 104 gols en 333 partits entre les grans lligues europees, als quals cal sumar els sis marcats en 38 enfrontaments amb la selecció de l’Uruguai. El seu instint golejador queda avalat per una trajectòria que l’ha vist passar per la Serie A italiana, la Lliga espanyola i la Premier anglesa. “Allà on he jugat, ho he deixat tot i en guardo grans records. És cert que he marcat molts gols i tots han sigut importants, però sé més que ningú que difícil que és aconseguir-ho”. Va trigar a celebrar el primer, aconseguit en el seu últim partit vestint la samarreta del Reggina. Era el 31 de maig del 2009. El següent ja el va signar com a jugador de l’Albacete, en una temporada en què va arribar fins als 22, segon màxim golejador de Segona rere Jorge Molina.

540x306 Les dades de Cristihan Stuani a la Lliga espanyola / ARA / EDUARD FORROLL Les dades de Cristihan Stuani a la Lliga espanyola / ARA / EDUARD FORROLL

La particular estrena a Primera seria el 24 d’octubre del 2010, en un Espanyol-Llevant. Dues temporades d’allò més productives amb els granota i el Racing li van servir de trampolí per arribar al conjunt blanc-i-blau, amb el qual va disputar 117 partits i va anotar 29 gols en tres cursos. Ja havia debutat amb l’Uruguai, contra Polònia el 2012, i hi havia marcat el seu primer gol, davant de Colòmbia el 2013. Heroi al Middles- brough després de marcar el gol de l’ascens a la Premier, ha encaixat a la perfecció dins el projecte gironí.

“Habitualment actuo com a única referència ofensiva però tinc el suport de Portu i Borja. El fet d’utilitzar aquest engranatge, en què els carrils agafen molt protagonisme, em beneficia. Tenim futbolistes capacitats per fer grans centrades i intento desmarcar-me per arribar en el moment just a la rematada”. Amb sis gols, només Maxi Gómez, del Celta, iguala els seus registres golejadors amb el cap.

Marca el primer gol del Girona a l’elit

L’idil·li que viu a Montilivi es va començar a gestar la nit del 19 d’agost del 2017, coincidint amb el debut històric del Girona a Primera contra l’Atlètic (2-2). Stuani, de cap, va aconseguir el primer gol d’una entitat -també va fer el segon- que esperava des de feia 87 anys aquell partit. “Pensant en l’equip i en tot el que estem fent, si m’hagués de quedar amb un dels que he marcat seria aquest per tres motius: va ser el primer amb el Girona, es va viure una nit màgica i és històric per al club”. Des del mes d’octubre passat, els partits a l’estadi gironí són sinònim d’èxit, perquè hi ha marcat consecutivament davant el Vila-real, el Madrid, la Reial Societat, l’Alabès, el Getafe, el Las Palmas, l’Athletic i el Leganés. “És una marca molt complicada de realitzar i la vull intentar allargar”.

Dels 13 gols signats aquest curs, 11 han sigut davant la seva nova afició. “M’omple d’orgull formar part d’aquesta història, em poso en la pell de tots aquells seguidors que esperaven veure el seu equip competint a la màxima categoria. Persones que feia temps que somiaven amb aquest any i ara ho viuen de la manera més il·lusionant possible”. Amb més de 20.000 minuts al darrere, les xifres són espectaculars: dos triplets amb l’Albacete, 14 doblets i 70 partits marcant gol. Consumat especialista des dels 11 metres, en què suma 16 dianes, ha marcat tots els penals xutats a Primera: 9.

Uns registres que ajuden a entendre per què el Girona viu al llindar de les places que donen dret a jugar a Europa. “Està sent espectacular, ho estem brodant i el col·lectiu respon fent una gran feina”, conclou amb orgull.