El Reial Madrid, la marca més valuosa del món del futbol

El Reial Madrid és un any més la marca més valuosa del món. Segons la consultora especialitzada Brand Finance Football, els blancs lideren el rànquing de les marques més valuoses del futbol amb un valor de 1.419 milions d’euros, per davant del Barça i el Manchester United.

La crisi del coronavirus, unida a una temporada 2018-19 sense guanyar cap títol important més enllà del Mundial de Clubs, va fer disminuir en un 13,8% el valor de la seva marca, però la seva solvència en anys anteriors, amb tres Lligues de Campions consecutives (2016-2018), fa que es mantingui al primer lloc de la classificació.

Després d’haver guanyat la Lliga aquest mateix curs, la 34a de la seva història –i a l’espera de disputar la tornada dels vuitens de la Lliga de Campions amb el Manchester City–, no sembla que la seva posició pugui variar de cara a la temporada vinent. A més, l’entitat dirigida per Florentino Pérez manté el millor índex de fortalesa de marca del rànquing, amb un 94,9 sobre 100.

Més enllà de l’àmbit esportiu, la consultora també destaca l’èxit del club d’ampliar la seva oferta comercial apostant pel futur. El Reial Madrid va llançar al mercat una marca d’innovació, Real Madrid Next, amb l’objectiu de treballar amb noves empreses orientades a les noves tecnologies, així com una comunitat de pagament a Facebook, Madridista Nation, per augmentar la participació dels seguidors a les xarxes socials.

El Barça ocupa el segon lloc de la taula amb 1.413 milions d’euros, després d’haver experimentat un creixement de l’1,4% en el seu valor de marca. El tercer i quart lloc són per al Manchester United (1.314 milions d’euros) i el Liverpool (1.262 milions d’euros), que, amb un increment del 6%, ha desbancat el Manchester City després d’aconseguir la Premier League aquest any i la Lliga de Campions en la temporada passada.

L’informe pondera la importància dels clubs espanyols, que han obtingut la mitjana més alta pel que fa al ja esmentat índex de fortalesa de marca. La mitjana dels clubs nacionals ha augmentat un 0,8% respecte al 2019 i es situa en un 79 sobre 100, la més alta del món per davant de França (75,1), el Regne Unit (74,9), Itàlia (74,1) o Alemanya (73,9).

De fet, a excepció del Madrid, que manté el primer lloc, tots els clubs espanyols han millorat la seva posició respecte a l’any anterior. El Barça ha passat de ser tercer a segon classificat mentre que l’Atlètic de Madrid també ha pujat una posició i s’ha situat en el 13è lloc del rànquing. El Sevilla (32è) es manté per davant del València (36è), tot i que els valencianistes han experimentat el creixement més alt d’un club espanyol: fins a 12 posicions a la taula. L'Athletic Club (40è) i el Vila-real (44è) completen el top 50.