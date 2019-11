El Madrid es deixa remuntar dos gols i acabarà segon (2-2)

El Reial Madrid no va poder passar de l’empat contra el París Saint-Germain en la penúltima jornada de la Champions (2-2). Els blancs, que van dominar i ser clarament superiors durant 80 minuts, van veure com el conjunt francès igualava el partit en tres minuts. Un resultat que garanteix que el PSG acabarà primer de grup i el Madrid, segon.

L’empat del Bruges al camp del Galatasaray (1-1) garantia el pas del Madrid a vuitens. Els homes de Zidane van sortir a jugar sense pressió i amb ganes d’agradar al Bernabéu. El PSG s’ho va prendre amb més calma. A més, el tècnic Thomas Tuchel va reservar Neymar, que va sortir a la segona part.

Els blancs van ser molt superiors i haurien pogut golejar, però Navas, amb onze aturades, va mantenir el PSG en el partit. Benzema va anotar els dos gols del Madrid, que va perdre Hazard per lesió al segon temps: el belga va rebre un cop al turmell i va demanar el canvi. Semblava que els tres punts es quedarien al Bernabéu, però el PSG, en un tres i no res, va igualar: primer amb un gol de Mbappé, després d’un error defensiu de Varane, i finalment amb un xut de Sarabia a l’escaire. A més, al límit del primer temps el VAR va invalidar un penal a favor dels francesos per falta prèvia.

D’altra banda, l’Atlètic de Madrid va perdre al camp del Juventus (1-0) i es jugarà la classificació a l’última jornada. El City de Guardiola va empatar a casa contra el Xakhtar (1-1) i el Tottenham, ara entrenat per José Mourinho, va guanyar l’Olympiacos i va assegurar-se un lloc als vuitens (4-2).