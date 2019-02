El Madrid derrota l'Atlètic en un dels derbis més polèmics (1-3)

Com més jornades van, més polèmic s'està convertint el VAR. En el derbi al Wanda entre l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, també hi ha estat present. Els blancs s'han imposat en un partit igualat, amb jugades dubtoses i on els matalassers se senten molt perjudicats per l'actuació arbitral del català Estrada Fernández. Casemiro ha avançat el Madrid, Griezmann ha empatat, i Ramos -de penal- i Bale han donat la victòria a l'equip de Solari. Al final els locals s'han quedat amb inferioritat per l'expulsió a Thomas per doble groga.

Un resultat que suposa la segona derrota seguida de l'Atlètic de Madrid, que queda provisionalment a sis punts del Barça, que juga aquest diumenge. En canvi, el Reial Madrid avança a la classificació el seu rival ciutadà i queda a cinc punts dels blaugranes. A Chamartín s'han reenganxat a la lluita per la Lliga.

Ara que arriba el tram decisiu de la temporada sembla que el Reial Madrid també està recuperant la millor versió. Després d'empatar al Camp Nou a la Copa, els blancs s'han plantat al camp matalasser amb l'onze preferit de Solari, en el que Marcelo i Bale s'asseuen a la banqueta, i juguen Reguilón i Lucas.

A l'altra banda, l'Atlètic de Madrid seguia amb algunes baixes sensibles, com les de Koke, Diego Costa i Savic. Tot i que podia comptar amb Morata, el fitxatge estrella en aquest mercat d'hivern, que s'estrenava al Wanda precisament contra el seu exequip.

El Madrid ha fet el que millor sap fer, sortir a jugar a totes i asfixiar el rival. I en una d'aquestes jugades ha arribat el primer gol. Un córner on les mirades estan posades en Sergio Ramos, però que acaba rematant sense oposició Casemiro. Tot i el gol en contra, els matalassers han reaccionat i han pogut igualar en una jugada polèmica que inicialment havia invalidat l'assistent, però que el VAR ha corregit ja que no hi havia fora de joc. De totes maneres, el Madrid ha protestat per una possible falta a l'inici de l'acció que no ha indicat Estrada.

El VAR ha intervingut per primera vegada, i seria necessari en tres accions més, tot i que en cap d'elles corregiria la decisió arbitral. I això que en dues d'aquestes jugades semblaven clares.

El Madrid ha agafat avantatge gràcies a un penal que ha forçat Vinicius, futbolista que està creixent a cada partit. Giménez l'ha fet caure fora de l'àrea però Vinicius ha caigut dins. I, mentre queia, ha rebut un segon contacte lleu de Giménez. Estrada s'ha agafat a això per indicar el penal, i el VAR no l'ha desautoritzat. Ramos, xutant fort a la dreta d'Oblak, no ha fallat.

Els blancs agafaven avantatge i començaven la segona part amb un escenari propici. Però no han tingut ocasions per sentenciar fins al final. L'Atlètic de Madrid ha dut el pes de l'atac, forçat per les circumstàncies, i ha pogut marcar en una gran passada a l'espai a Morata que ha estat anul·lada per fora de joc. Morata tornaria a ser protagonista poc després, per una caiguda a l'àrea provocada per Casemiro. En l'acció. també toca la pilota amb el braç i, tot i que la falta ha sigut anterior, l'àrbitre ha xiulat les mans i no la pena màxima.

Les dues accions, sobretot aquesta última, ha fet perdre els nervis als jugadors de Simeone que han perdut el control per llançar-se a l'atac sense escrúpols. I aquí ha arribat la sentència blanca, amb un bon contraatac que no ha perdonat Bale, que ha sortit a la segona part.

Ja amb el partit sentenciat, Thomas ha vist la segona groga i se n'ha anat al carrer per una entrada força lletja a Kroos, trepitjant-lo per darrera.