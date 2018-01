El Newcastle posa a prova la capacitat de reacció del Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola rep la visita aquest dissabte (17.30 h, Movistar+ Futbol) del Newcastle amb la intenció d'oblidar la derrota de l'última jornada contra el Liverpool (4-3) a Anfield, que va acabar amb la seva imbatibilitat, i mantenir la diferència de 12 punts amb el segon classificat, el Manchester United.

El conjunt de Guardiola segueix sent el líder indiscutible de la Premier League, tot i que amb la derrota del cap de setmana passat i l'empat de fa tres setmanes al camp del Crystal Palace, els seus veïns del United i principals perseguidors han aconseguit retallar la diferència amb el líder. Per al duel amb el Newcastle, el tècnic de Santpedor podrà tornar a comptar amb David Silva al terreny de joc, després de perdre's el duel a Anfield. Per la seva banda, Fabian Delph, lesionat la setmana passada, serà baixa assegurada.

El Newcastle, entrenat per Rafa Benítez, arriba a la cita necessitat de punts per allunyar-se de les posicions del descens. L'exentrenador del Reial Madrid no tindrà disponible l'andalús Jesús Gámez i té els dubtes del defensa Florian Lejeune i del davanter centre Dwight Gayle.

D'altra banda, el Manchester United té un partit complicat aquest dissabte (15 h, Movistar+ Futbol): visita l'estadi del Burnley, una de les sorpreses de la temporada a la Premier. El modest club del nord-oest d'Anglaterra és el setè classificat amb 34 punts.

El tècnic dels 'red devils', José Mourinho, recupera per al partit Ashley Young després de complir tres partits de suspensió, però segueix sense poder comptar amb els lesionats Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic, Daley Blind i Eric Bailly. Un que no hi serà segur és el xilè Alexis Sánchez, que ho té tot pràcticament tancat per incorporar-se al Manchester United, tot i que el seu fitxatge encara no s'hagi fet oficial.