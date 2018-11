Maquiavèl·lic Infantino

Visca el futbol! Després de dotze dies amb les principals lligues aturades, aquest cap de setmana se’ns han presentat a taula un Atlètic-Barça, un Tottenham-Chelsea, un River-Boca, un Espanyol-Girona, un Lazio-Milan... i tants altres plats al gust del consumidor. Estem tan saciats que costa mirar una mica més enllà. I com a prova, una pregunta: que aixequi la mà l’aficionat que s’hagi assabentat durant aquesta aturada internacional de què és el Project Trophy.

Poca broma. Project Trophy és el nom dels documents interns de treball -destapats pel diari alemany Süddeutsche Zeitung - que demostren que el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha planejat en secret vendre pràcticament tots els drets i valors patrimonials de l’organisme que presideix a un grup d’inversors liderats pel gegant tecnològic japonès SoftBank, que -oh, sorpresa!- té fortes connexions amb l’Aràbia Saudita, règim al qual l’opinió pública mundial retreu, entre altres assumptes foscos, haver encarregat la mort d’un periodista.

Al març Infantino va explicar al congrés de la FIFA a Bogotà que havia rebut una fantàstica oferta de 25.000 milions de dòlars a canvi de crear dos tornejos nous: una lliga mundial per a seleccions nacionals i un nou Mundialet de Clubs. Res més. Però el que va dir va ser pura façana. Una farsa.

Per 25.000 milions de dòlars el que estaria disposat a vendre Infantino seria en realitat els drets de televisió, els drets digitals i d’arxiu, els de films i vídeos, els de marxandatge, els de videojocs i fins i tot els de l’adjudicació de seus de Mundials. Infantino, dirigent que va entrar com a salvador a la FIFA el 2016 per fer net després de la corrupta llarga etapa de Sepp Blatter, està demostrant que fins i tot és més maquiavèl·lic que el seu predecessor. Segons les proves que té Süddeutsche Zeitung, estaria previst que el mateix Infantino fos el cap del consell d’administració del consorci d’inversors on anirien a parar tots els drets financers de la FIFA. Això no és una maquinació de desfalc? Curiós que el dirigent suís hagi fet fora dos juristes de la FIFA que van qüestionar-li l’acord secret que volia portar a terme.

Infantino ja va quedar retratat també fa unes setmanes per les filtracions de Football Leaks. Der Spiegel va informar que l’ex secretari general de la UEFA va torpedinar la comissió d’investigació del fair play financer amb la voluntat d’encobrir els tripijocs del PSG i el Manchester City. Si aquests dos clubs han fet trampes li importa ben poc a algú encara més trampós.

Infantino opta al juny, per cert, a la reelecció com a president de la FIFA. Com a molt tard llavors hauria de plegar. Abans que n’estiguem tots tips, d’aquest futbol.