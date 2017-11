Marc Márquez guanya el seu quart títol de MotoGP

Marc Márquez no havia de fallar i no ha fallat. I això que hi ha hagut suspens, però el que compta és el resultat final, i el que diu és que el pilot de Cervera ha guanyat a Xest el seu quart títol mundial de MotoGP (2013, 2014, 2016 i 2017), el sisè de la seva carrera comptant els de 125cc (2010) i Moto2 (2012). La prova l'ha guanyada Dani Pedrosa, seguit de Johann Zarco.

El català ha acabat tercer en una cursa d'infart en què ha salvat una caiguda, precisament quan lluitava per la primera posició. Márquez ha estat finalment tercer, mentre l'aspirant Andrea Dovizioso s'ha hagut de retirar després de patir una caiguda quan lluitava per la tercera posició.

Al Circuit Ricardo Tormo de Xest, l'última prova de l'any, ha passat absolutament de tot. Márquez en tenia prou acabant onzè per guanyar el títol, però ha volgut buscar la victòria per quedar campió com els campions. Ha batallat amb Zarco, líder durant bona part de la cursa, i l'ha arribat a superar a la volta 22. Però just després, s'ha passat de frenada i ha estat a punt de caure. De fet, ha caigut però amb un gest tècnic inesperat ha posat el genoll al terra i ha aconseguit redreçar el rumb de la moto. Al final, s'ha sortit de la pista però ha pogut reincorporar-se per finalitzar al podi.

Mentrestant, Dovizioso no ha pogut avançar el seu company d'equip, Jorge Lorenzo, i això que l'equip Ducati li ha donat ordres explícites al mallorquí perquè es deixés passar. A la volta 25, Lorenzo ha anat pel terra i poc després també ho ha fet Dovizioso. L'aspirant, a qui només li valia la victòria i que Márquez quedés dotzè o pitjor, mai ha tingut opcions de lluitar pel triomf i sí per pujar al podi, Amb la caiguda, s'ha quedat sense el que hagués estat un bon premi de consolació després d'una temporada excepcional en què ha guanyat sis curses.

Márquez, eufòric, ha celebrat el triomf amb el seu club de fans i amb l'equip. Mentre Dovizioso, subcampió, ha estat ovacionat pel seu equip quan ha tornat al box.