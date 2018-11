Marc Márquez només s’alia amb el ‘93’

“¿Com és que un pilot que es juga la vida a 300 per hora, quan guanya el títol la notícia sigui si ho celebra amb una bandera o una altra?” Aquesta afirmació, feta per un membre de l’equip Repsol Honda, el de Marc Márquez, és calcada a la que van fer fa un any quan el pilot català va celebrar el títol a Xest. Aquell cop Márquez no va voler onejar cap bandera nacional -ni catalana ni espanyola- al circuit Ricardo Tormo, i va optar per dur la del seu club de fans, la del número 93. Aquest cop a Cervera, la seva localitat natal, la polèmica es devia a una pancarta de suport als presos polítics al balcó de l’Ajuntament i la negativa del pilot català de sortir-hi a saludar els aficionats, perquè no es pogués utilitzar la seva imatge al costat del missatge polític.

“Celebro les victòries amb la bandera del meu club de fans, que és la que ens representa a tots”, respon habitualment Márquez, acostumat a tenir moltes coses a celebrar, davant d’una pregunta recurrent. El de Cervera va intentar mantenir la neutralitat per esquivar qualsevol polèmica, tot i que a l’hora de la veritat la polèmica l’ha acabat atrapant.

Arrenquen la pancarta de matinada

A Cervera, on ahir va festejar el seu cinquè títol de MotoGP, l’ambient es va escalfar prèviament quan es va detallar que Márquez no sortiria al balcó de la Paeria. De fet, l’alcalde, Ramon Royes, va assegurar en declaracions a l’agència Efe que a les reunions prèvies a l’acte de celebració els representants del pilot li van demanar que es retirés la pancarta dels presos. Ahir, amb tot, assegurava que no en sabia “els motius”. El diari Segre anava més enllà i explicava que havia sigut el seu club de fans, que suposadament obeïa ordres dels principals patrocinadors del pilot. El cas és que Royes s’hi va negar en rodó: “Igual com jo respecto la decisió de Marc Márquez, encara que no la compartim, també demano que es respecti la meva”.

De matinada, al voltant d’un quart de tres, dos homes van anar a arrencar la pancarta del balcó de l’Ajuntament fent servir pals llargs. Ho van filmar i ho van penjar a les xarxes. Al matí, l’alcalde va explicar que els autors ja havien sigut identificats, que no eren veïns de Cervera i que ni tan sols eren de la província de Lleida, i que la setmana vinent presentarien la denúncia. Poc després va fer tornar a posar la pancarta a l’Ajuntament. “I la tornarem a posar tantes vegades com la treguin”, assegurava Royes, que demanava respecte un cop més per les decisions preses pel consistori.

En realitat, no era la primera vegada que hi havia enrenou per la decisió de Márquez de no sortir al balcó a celebrar el Mundial de MotoGP. La temporada passada el pilot tampoc va celebrar el títol adreçant-se als aficionats des de la Paeria, on també hi havia la mateixa pancarta dels presos. “Per tant, no és res de nou ni excepcional”, el defensava el seu mànager, Emili Alzamora.

Dolgut per la polèmica, i considerant que la seva festa no es podia veure tacada per una qüestió política, el mateix Márquez es defensava: “Prefereixo gastar el temps firmant autògrafs o fent dos petons a qui m’ho demani que no pas que els meus aficionats em vegin de lluny al balcó de l’Ajuntament”. I afegia que no s’havien de barrejar temes “perquè això es tracta d’una gesta esportiva”.

Un miler d’aficionats

En una celebració ja polititzada, per més que no hi hagués banderes ni símbols polítics, Marc Márquez va festejar amb els seus seguidors el cinquè títol mundial de la categoria reina del motociclisme. Primer, amb la recepció institucional a l’Ajuntament, i després amb una rua per Cervera que va aplegar un miler de persones. La festa va acabar a la plaça Pius XII, plena de banderes amb el número 93 que havien repartit prèviament els membres del seu club de fans.