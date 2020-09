Leo Messi seguirà al Barça. El futbolista argentí, després de dies dubtant, ha decidit fer marxa enrere, explicant en un vídeo en exclusiva al portal Goal.com les raons per les quals finalment, es quedarà. "Mai aniria a un judici contra el club de la meva vida, per aquesta raó no marxo" ha explicat Messi, afegint que "vaig enviar el burofax doncs el president no em donava bola. Ara seguiré al club perquè el president em va dir que només podria marxar pagant la clàusula de 700 milions i això és impossible. I que després hi havia una altra manera...que era anar a judici. Jo no aniria a judici contra el Barça mai perquè és el club que estimo, és el club de la meva vida".

Durant l'entrevista, feta a casa seva, Messi ha explicat que no tenia ganes de parlar després del 2-8 contra el Bayern ja que "vam oferir una imatge lamentable", i que finalment va decidir comunicar al club que era el moment de marxar. "Li vaig dir a el club, sobretot al president, que volia marxar. Li porto dient tot l'any. Creia que era el moment de fer un pas al costat. Creia que el club necessitava més gent jove, gent nova i pensava que s'havia acabat la meva etapa al Barça, sentint-ho moltíssim perquè sempre he dut que volia acabar la meva carrera aquí. Ha estat un any molt complicat, he patit molt dins dels entrenaments, en els partits i dins del vestidor. Es va fer molt difícil tot i va arribar el moment on vaig buscar nous objectius. La decisió la portava pensant-la molt de temps, no després del partit contra el Bayern. Li vaig dir al president, que sempre deia que jo al final de temporada podria decidir si em volia anar o si em volia quedar...i al final no va complir la seva paraula ".

651x366 Messi: "Mai aniria a un judici contra el club de la meva vida, per aquesta raó no marxo" / GOAL.COM Messi: "Mai aniria a un judici contra el club de la meva vida, per aquesta raó no marxo" / GOAL.COM

Messi ha explicat que "estàvem segurs que quedava lliure, el president sempre ha dit que a finals de temporada jo podia decidir si em quedava o no... i ara s'agafen a que no ho vaig dir abans de el 10 de juny quan resulta que el 10 de juny estàvem competint per la Lliga en mig d'aquest virus de merda i d'aquesta malaltia que va alterar totes les dates". Sobre les raons per les quals volia marxar, ha dit que "sempre he dit que volia acabar aquí la carrera. Que volia un projecte guanyador i guanyar títols amb el club, per seguir engrandint la llegenda del Barça a nivell de títols. I la veritat que fa temps que no hi ha projecte ni hi ha res, es van fent malabars i van tapant forats a mesura que van passant les coses".

10 dies de tensió

Si el dimarts 25 d'agost Messi va enviar un burofax on donava per trencat el seu contracte amb el club, 10 dies més tard ha canviat d'opinió, entenent que la via de sortida del club dissenyada pels seus advocats era massa arriscada. De fet, cap club s'ha animant a fer-li una oferta aquests dies, espantats per la possibilitat que el cas acabés al fang dels jutjats. El canal argentí TyC, el mateix que ja va avançar el burofax, ja va advertir que Messi es quedaria en un "90% dels casos" fa un dia. I avui mateix van confirmar la informació, on Messi, amb un vídeo enregistrat, posa punt i final a un capítol, dels més llargs, d'un serial que no acabarà encara.

Després de tres dies de reunions del seu pare i representant, Jorge, amb advocats i assessors, els Messi han començat el dia fent públic un comunicat on criticaven a la Lliga de futbol professional, ens presidit per Javier Tebas, ja que la Lliga havia fet un comunicat la darrera setmana afirmant que Messi no tenia raó, demanant marxar. La Lliga de la seva part, ha respost dient que els Messi feien una lectura "descontextualitzada i allunyada de la realitat del contracte" del futbolista. Defensar l'estratègia públicament però, no vol dir que aquesta hagi aconseguit els resultats esperats. I finalment, Messi seguirà al Barça.

L'argentí, qui va enviar un segon burofax per anunciar que no aniria a entrenar ja el passat diumenge, es va reunir aquest dijous amb el seu pare, Jorge, i el seu germà, Rodrigo, per valorar la situació. Els dos burofaxos enviats aquests dies no han aconseguit modificar la posició de la directiva, disposada a no facilitar la seva sortida. Ara, la directiva no ha aconseguit negociar una ampliació de contracte del jugador. Els Messi ja es van negar a seguir dialogant sobre la renovació del contracte del jugador, que finalitza el juny del 2021, quan la directiva li oferia renovar fins la temporada del Mundial del Qatar, la temporada 2022/23.

Sense renovació, Messi serà lliure aquest proper gener per parlar amb el club que vulgui, sense demanar permís al Barça. I si arriba a un acord, el juny del 2021 marxarà gratis del club on va arribar l'any 2000. A la trobada de dijous, Bartomeu va insistir en oferir una oferta de renovació a Jorge Messi, però el seu fill ja tenia decidit marxar. Al final doncs, ningú va aconseguir el que volia. Ni Batomeu té la renovació, ni Messi marxa amb la carta de llibertat. Però la directiva podrà dir que ha aconseguit evitar que marxi el seu millor jugador, amb la seva posició de força. El futbolista però, serà en breu amo i senyor del seu destí. I ja ha quedat escrit, en un burofax, que havia perdut la fe en aquest projecte.

El cas doncs, no acabarà en mans d'advocats. La famosa clàusula de sortida del club ha centrat un debat que ha generat dubtes en els Messi. El 2017, quan va renovar per darrer cop, Messi va incloure aquesta clàusula segons podia abandonar el club a final de cada temporada de forma unilateral. La data límit per fer-ho era el 10 de juny, segons consta al contracte, però els Messi entenien que aquest any 2020, en què la temporada de futbol s'ha allargat fins mitjans d'agost pel coronavirus, tenien temps per fer-ho fins la darrera setmana. Els advocats del jugador explicaven que un jutge els donaria la raó doncs el "sentit" de la clàusula era alliberar Messi a finals de temporada, sense pensar tant en la data. Els advocats del club, en canvi, creien tenir raó doncs el contracte deixava per escrit que la data límit era el 10 de juny.

Messi doncs, no ha aconseguit utilitzar la seva posició de força per forçar una negociació amb el Barça. El cas acaba sense cap acord, com aconsellaven diferents experts tant a la directiva o el jugador, per buscar una sortida amistosa venent Messi a un club que oferís diners. Senzillament, Messi no ho ha vist clar. I es quedarà una temporada més, potser la darrera, al Barça. Amb aquesta decisió però, Messi seguirà al club en principi fins juny del 2021, quan ja no hi serà Josep Maria Bartomeu. Pel mig, es viuran unes eleccions.