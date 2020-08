Messi comunica que demà no anirà a fer-se els tests PCR a la ciutat esportiva

Aquest diumenge estava previst el retorn de Lionel Messi a la ciutat esportiva, per fer-se els tests PCR previs als primers entrenaments a les ordres de Ronald Koeman, dilluns. Però l'argentí ha comunicat al Barça que no hi anirà. En un nou episodi de la llarga partida d'escacs entre el jugador i la directiva, Messi fa un pas endavant. Després de demanar una reunió amb el club per pactar-ne la sortida amistosa, ha decidit optar per una línia més dura i negar-se a passar els tests obligatoris per entrenar-se. Un gest, de fet, per aconseguir la reunió que Bartomeu, de moment, no vol fer.

El futur de Messi centra tota l'atenció en un club amb un munt de fronts oberts. Però cap com el de Messi, una guerra freda que s'ha anat desenvolupant els últims anys. Josep Maria Bartomeu, que va arribar a oferir a Messi de plegar ell a canvi que es quedés, però sense la dimissió de tota la junta, s'encarrega de respondre que el jugador no està en venda. Que només se n'anirà si un club paga els 700 milions de la clàusula, una versió ben diferent de la que ell mateix explicava en una entrevista fa un any, en què afirmava que Messi s'havia guanyat el dret d'anar-se'n com volgués i quan volgués. Però quan ha arribat el moment en què Messi, després de vint anys a Barcelona, ha decidit anar-se'n, no troba aquelles facilitats. I el cas s'ha convertit en una qüestió personal.

I, tot plegat, el mateix dia en què el Barça ha decidit prescindir dels serveis del bufet d'advocats Cuatrecasas perquè considera que es va equivocar assessorant Messi en la seva intenció de sortir de l'entitat blaugrana. De fet, va ser aquest despatx el que va instar l'argentí a enviar el burofax comunicant el desig de deixar el club.

Ronald Koeman, per la seva banda, s'ha reunit amb el nou secretari tècnic, Ramon Planes, a la ciutat esportiva Joan Gamper. En menys de tres setmanes començarà una nova edició de la Lliga i al Barça encara li queda molta feina per fer als despatxos per renovar la plantilla després del burofax de Leo Messi. Koeman ja ha comunicat que prescindeix de Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal i Samuel Umtiti.