Mikaela Shiffrin tanca la millor temporada de tots els temps

Mikaela Shiffrin ha tancat una temporada impecable a les finals de la Copa del Món que s'han disputat a Andorra. L'esquiadora nord-americana ha guanyat la cursa número 17 de la temporada, rècord absolut dels campionats, i ja en porta 60 a la seva carrera esportiva. A més ha sentenciat el Globus de Cristall en la modalitat d'eslàlom, el quart d'aquesta temporada que, sens dubte, ha sigut la millor de tots els temps.

Si alguna cosa ha fet gran l'esquiadora de Colorado és que no es cansa de guanyar. Perquè, com diu sovint, està entrenada per "tenir la ment en blanc". O sigui, programada per competir. Només li faltaven tres punts per assegurar-se el triomf en eslàlom. En tenia prou amb puntuar. I això sempre que la seva rival, Petra Vlhová, obtingués el triomf. Quan qualsevol hauria agafat la calculadora, i més després que l'eslovaca només pogués ser quarta a la primera mànega, Shiffrin ha seguit competint al màxim nivell i ha fet les delícies d'un públic entregat que omplia les graderies de la pista Avet de l'estació de Soldeu - El Tarter.

Combinant velocitat i delicadesa, amb un estil elegant que resulta inconfusible, Shiffrin ha rematat la feina a la segona baixada, on fins i tot s'ha permès el luxe de cometre una petita errada, tot i que ha salvat la caiguda. Però les sis dècimes de marge que tenia de la primera mànega eren més que suficients per endur-se el triomf amb un temps global de 2:23.17, tres dècimes millor que el de la jove neozelandesa Alice Robinson. El tercer lloc ha sigut per a Vlhová, a quatre dècimes.

D'aquesta manera, la nord-americana marxa d'Andorra amb el seu quart Globus de Cristall de la temporada, el Gran Globus –com a campiona de la general, on ha obtingut 2.204 punts– i els de les modalitats de supergegant, gegant i eslàlom amb què ha igualat els quatre de la seva compatriota Lindsey Vonn els anys 2010 i 2012, però amb l'afegit d'un rècord de victòries en cursa per a la història: 17, més que els 14 de la suïssa Vreni Schneider el 1988.

Hauran de passar molts anys per millorar aquests registres, si és que mai es pot superar la temporada perfecta de Mikaela Shiffrin.