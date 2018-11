Mourinho rebenta dues cistelles d'ampolles per celebrar el gol del United

El partit entre el Manchester United i el Young Boys, de la fase de grups de la Champions, va servir per veure la versió més nerviosa de José Mourinho. El tècnic portuguès, que no es creia que el seu equip fos incapaç de superar el rival suís, va embogir quan finalment Fellaini va marcar al temps de descompte una diana que va acabar donant la victòria al United i el va classificar per als vuitens de final.

La reacció del tècnic dels 'red devils' va ser sorprenent. Es va girar cap a la banqueta i amb un gest de ràbia va xutar una cistella plena d'ampolles de begudes energètiques. Després en va agafar una altra, la va alçar i la va llançar al terra amb ràbia, rebentant totes les ampolles. I això que el seu equip acabava de marcar!

Els fets, que van deixar glaçats els integrants de la banqueta del United, passaven només uns instants després que el mateix Mourinho s'encarés amb el quart àrbitre del partit recriminant-li que només allargués tres minuts el matx. Finalment, Fellaini va anotar el gol que donava el triomf als de Mou al minut 91.