Mourinho, assenyalat per l'eliminació del Manchester United a la Champions

Potser intuint les reaccions de la premsa anglesa després de l'eliminació del Manchester United, transatlàntic del futbol europeu i club més ric del món, davant d'un club amb poc recorregut a la Champions com és el Sevilla, Mourinho va voler posar-se la bena abans que la ferida a la sala de premsa d'Old Trafford. "He visitat 2 cops aquest estadi a la Champions. La primera amb el Porto vaig eliminar el United. La segona, amb el Reial Madrid, també. Caure eliminats en aquesta competició no és nou en aquest club. No s'acaba el món", va declarar amb posat desafiant.

La resposta dels principals diaris britànics no s'ha fet esperar i ha sigut tan dura com podia preveure l'entrenador portuguès. El ' Telegraph' ha titulat la crònica del partit assenyalant directament el tècnic dels anglesos: "Un lamentable United és eliminat de la Champions amb un Ben Yedder que ha castigat les tàctiques negatives de Mourinho". En el text del periodista Sam Wallace es poden llegir paràgrafs que posen directament en dubte la qualitat actual del de Setúbal: " J osé Mourinho va construir la seva reputació sobre la idea que sabia quin era el pla encertat per a cada partit. Tot i això, el fet d'ensorrar la temporada a la Champions davant d'un equip que va guanyar la seva última lliga el 1946 pot fer-lo repensar sobre si aquest vell truc s'està apagant".

Per la seva banda, el ' Times' no s'ha quedat enrere i ha criticat directament el joc de l'equip: "Amb covardia i no amb valentia és com el United va ser eliminat de la Champions", ha titulat el rotatiu la crònica del matx. A l'interior de la peça, el periodista Henry Winter critica la "tàctica poruga" de l'equip de Manchester i diu que està "basada en les passades deficients i la manca d'actitud". A més, qualifica la presència del migcampista belga Fellaini a l'equip com "un fracàs abjecte". Finalment, el redactor conclou que la d'ahir "no és la manera de jugar del United".

El ' Guardian' també ataca la figura de José Mourinho i considera l'eliminació europea "merescuda". El cronista Jamie Jackson explica que "el problema del United va ser tan clar com la seva incapacitat de solucionar-lo: la manca d'actitud". A més, destaca que l'equip anglès no va ser capaç "d'inquietar en cap moment" la porteria rival.

L'exblaugrana Alexis, l'altre gran damnificat

L'altre principal objectiu de la premsa britànica a l'hora de passar comptes per l'eliminació europea del Manchester United ha sigut el flamant fitxatge estrella dels anglesos, Alexis Sánchez. El periodista James Ducker li dedica al 'Telegraph' un article titulat "Els aficionats del United poden tenir l'esperança que Alexis ha tocat fons i no pot caure més baix".

En la peça el periodista explica com tota la il·lusió generada per la incorporació del xilè es va transformar ahir en decepció després del baix rendiment de l'exblaugrana.