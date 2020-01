Ni Stuani soluciona la falta d’identitat del Girona (1-1)

Quan Tejera va marcar el gol de l’empat de l’Oviedo (1-1), Montilivi, que es va acomiadar amb xiulets, no es va estranyar. El Girona està immers en una falta d’identitat terrible i va llançar una nova oportunitat a les escombraries. Sortir de la bombolla en què s’ha anat posant serà complicat, perquè la fressa que genera aquest equip ja no espanta i es comença a qüestionar la figura de Martí.

Ningú pot dir que els gironins no tinguessin voluntat. Com sol ser habitual a casa, van portar la iniciativa, dominant per complet a un Oviedo que abans del descans només va posar l’ai al cor en una acció en què Mojica va tocar la pilota amb la mà dins de l’àrea, insuficient per xiular penal tot i les queixes. A mesura que passaven els minuts i no hi havia manera de veure porteria, l’ansietat es va reproduir, derivant en una falta de claredat en el joc alarmant. Segurament si Stuani hagués marcat al minut 3, en què va rematar al travesser, el partit hauria estat diferent. Però no es pot estar sempre així, depenent d’una acció puntual que amagui que no se sap quin és el pla i que quan aquest no funciona, tampoc existeix una resposta convincent.

Sabent que guanyar significava retallar punts respecte a l’ascens i acabar la jornada situat en zona de play-off, les ocasions van obligar Lunin a ser protagonista: va atrapar un xut de Borja, va desviar-ne un d’Aday al contraatac i va sortir davant de Stuani quan estava a punt d’executar. No va poder fer res, a la segona part, quan l’uruguaià va rematar, de cap, una falta llançada per Granell, igualant els 19 gols que va marcar en tot el curs passat. Tenint en compte que ha jugat 21 partits, és una bestiesa. I sent sincers, és l’únic motiu per creure en el retorn del Girona a Primera.