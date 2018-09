260x366 Colin Kaepernick / NIKE Colin Kaepernick / NIKE

Coincidint amb el 30è aniversari del lema "Just do it", Nike ha llançat una campanya amb Colin Kaepernick com a protagonista. "Creu en alguna cosa. Fins i tot si això significa sacrificar-ho tot", diu el titular, que va acompanyat d'una fotografia del jugador de futbol americà. La multinacional vol recuperar el seu esperit més combatiu associant-se amb jugadors famosos pel seu activisme social.



Kaepernick es va quedar sense equip després d’agenollar-se durant l’himne nacional. El 'quarterback' va voler protestar per la violència policial contra els afroamericans i després cap franquícia el va voler contractar. Els aficionats van fer diferents concentracions per exigir que sigui contractat, però el jugador encara no té equip. Els New York Giants van estudiar incorporar-lo, però ho van descartar després de rebre una allau de cartes de seguidors crítics.

La NFL, molt conservadora en temes d'activisme social, no ha respost a les sol·licituds dels mitjans nord-americans, que li han demanat una opinió sobre l'anunci. La campanya arriba uns dies abans de l'inici de la competició, que està fixat per dijous. El president Donald Trump, molt crític amb els jugadors que protesten durant l'himne dels Estats Units, tampoc ha reaccionat.



540x306 Serena Williams durant un partit de Roland Garros / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE Serena Williams durant un partit de Roland Garros / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

Aquesta és la segona campanya arriscada que Nike posa en marxa aquests dies, ja que la multinacional va sortir en defensa de Serena Williams, a qui la Federació Francesa vol prohibir que jugui el Roland Garros amb roba de postpart. "Al superheroi li pots prendre la disfressa, però mai li pots prendre el superpoder", va publicar la multinacional americana al seu compte de Twitter al costat d’una fotografia de la guanyadora de 23 Grand Slams.