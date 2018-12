"Només les dictadures empresonen líders polítics pacífics", en un Camp Nou ple d'aficionats anglesos

El Camp Nou no ha presentat la millor entrada en l'últim partit de la fase de grups de la Lliga de Campions. Amb més de 5.000 aficionats del Tottenham, molts d'ells escampats per l'estadi fora de la zona destinada a l'afició visitant, el Camp Nou ha parlat en anglès per a molts.

Abans del partit, a fora del camp s'han repartit banderoles i pancartes de suport als presos polítics. I, com és habitual en els partits europeus a l'estadi barcelonista, s'ha desplegat una pancarta en la llengua del conjunt rival, en aquest cas "Only dictatorships jail peaceful political leaders" (Només les dictadures empresonen líders polítics pacífics).