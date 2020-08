L'Olympique de Lió segueix regnant a Europa

No s'ha vist cap sorpresa, a Anoeta. L'Olympique de Lió ha revalidat el títol en derrotar el Wolfsburg (1-3) en la final de la Lliga de Campions. Amb un clar domini del partit, les franceses han aconseguit la seva cinquena Champions consecutiva i ja sumen un total de set títols europeus a les seves vitrines, en una temporada on també han guanyat el triplet.

El guió que tothom s'esperava s'ha complert fil per randa. Des dels primers instants de partit les franceses ja han estat clarament superiors i han agafat les regnes del partit proposant el matx que a elles millors els hi venia: tenir el control per crear ocasions i minimitzar les possibilitats que les alemanyes tinguessin oportunitats de fer jugades a la contra. Sense la millor jugadora del món, Ada Hegerberg, lesionada, el Lió ha estat igualment superior, amb un molt bon partit per la banda de Cascarino. En el minut sis ha arribat la primera ocasió pel conjunt dirigit per Jean Luc Vasseur quan en una centrada després d'una falta, Wendie Renard -la jugadora de més alçada a la gespa- ha rematat de cap enviant la pilota per la banda esquerra de la porteria del Wolfsburg.

El primer gol de l'enfrontament no s'ha fet esperar i en el minut 24 de joc Le Sommer ha avançat a les franceses en el marcador. La portera del Wolfsburg ha refusat poc contundent un xut de la mateixa Le Sommer, qui no ha perdonat en un segon intent en què ha enviat la pilota al fons de la xarxa. Tot i que les alemanyes ha reaccionat intentant tenir major possessió de l'esfèric i apropant-se més a la porteria de Sarah Bouhaddi, a dos minuts del descans la japonesa Saki Kumagai ha fet pujar el 0-2 al marcador amb un xut des de la frontal. Amb el 0-2 al marcador i sense Sara Doorsoun-Khajeh -la defensa s'ha lesionat i ha hagut de ser substituïda per Kathrin-Julia Hendrich en els minuts finals- les jugadores han marxat pel túnel de vestidors.

A la segona part el Wolfsburg ha trobat petroli al cap de pocs minuts. En el 57, en una arribada per la banda esquerra, Rolfö ha centrat l'esfèric i Pajor -després d'aconseguir fer-se amb la pilota morta després que Bouhaddi no la refusi amb contundència- ha habilita a Popp qui ha rematat de cap sola davant de porteria. Amb l'1-2 al marcador, les alemanyes s'han començat a deixar anar i el partit s'ha revolucionat. Tot i les oportunitats pels dos conjunts, les franceses han posat la cirereta del pastís quan en un mal refús, de nou, de la portera del Wolfsburg, Le Sommer ha pogut engaltar la pilota des de la frontal de l'àrea marcant el 1-3 definitiu. Bjork, exjugadora del Wolfsburg la temporada passada, no ha volgut celebrar el gol de la victòria contra el seu exequip.

Tot i la rebel·lió en la segona part del Wolfsburg, les alemanyes no han pogut acabar amb l'hegemonia de l'Olympique de Lió a Europa. I jugadores com Sarah Bouhaddi i Wendie Renard ja han guanyat el torneig en set ocasions. Després de dos anys sense perdre un partit oficial, el Lió segueix imparable guanyant una Champions on el Barça es va quedar a les semifinals.