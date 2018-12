Open Arms agraeix el gest solidari del Sant Andreu

Proactiva Open Arms ha volgut donar les gràcies al Sant Andreu pel gest solidari que van tenir en el partit de Copa al Wanda Metropolitano, on els quadribarrats van sortir a jugar amb el seu logotip a la samarreta. Aquest dissabte, Òscar Camps, l'activista fundador d'aquesta ONG ha convidat el club a visitar el vaixell, en una visita guiada que s'ha fet al Port de Barcelona.

"Us volem donar les gràcies, el ressò mediàtic que ha tingut ha sigut enorme", deia Camps a Manuel Camino, president del Sant Andreu. A l'acte hi estava convidada també la plantilla, però finalment no hi han pogut assistir perquè tenien el darrer entrenament previ al derbi contra l'Europa, d'aquest diumenge.

Camino ha explicat que va conèixer l'activista en un sopar i que va moure els fils per poder portar el logotip d'Open Arms a la samarreta, coincidint amb el partit al camp de l'Atlètic de Madrid. "És un gest que val molt. S'haguessin pogut lucrar amb qualsevol patrocinador, però van decidir donar-nos suport. Això demostra els valors del club", afegia Camps.

El president del Sant Andreu, després d'escoltar les explicacions de l'activista, que ha fet un resum de la seva activitat a la directiva del club quadribarrat, ha comentat que la iniciativa ha estat molt ben rebuda per part de l'afició. Tant, que els han demanat nombroses samarretes amb el logotip.

En principi, les samarretes no estan a la venda ja que es tractava d'una edició limitada i exclusiva per als jugadors, però la junta decidirà els propers dies si n'imprimeix més per satisfer aquestes peticions.